https://ria.ru/20250826/otnosheniya-2037580208.html
Си Цзиньпин высказался о развитии отношений между Россией и Китаем
Си Цзиньпин высказался о развитии отношений между Россией и Китаем - РИА Новости, 26.08.2025
Си Цзиньпин высказался о развитии отношений между Россией и Китаем
Развитие отношений Китая и России на высоком уровне является источником стабильности и мира во всем мире, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T07:35:00+03:00
2025-08-26T07:35:00+03:00
2025-08-26T07:53:00+03:00
россия
в мире
китай
си цзиньпин
пекин
вячеслав володин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015770477_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_3ac0003a8c141e20eab27562a3273208.jpg
ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Развитие отношений Китая и России на высоком уровне является источником стабильности и мира во всем мире, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.Во вторник в Пекине Си Цзиньпин встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным."Неуклонное содействие развитию китайско-российских отношений на высоком уровне отвечает коренным интересам народов обеих стран и является источником стабильности и мира во всем мире", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
https://ria.ru/20250826/pobeda-2037579985.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015770477_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_d20c0703e26913fa54a777214d35b50a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, китай, си цзиньпин, пекин, вячеслав володин
Россия, В мире, Китай, Си Цзиньпин, Пекин, Вячеслав Володин
Си Цзиньпин высказался о развитии отношений между Россией и Китаем
Си Цзиньпин назвал отношения РФ и КНР на высоком уровне источником стабильности