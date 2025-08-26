https://ria.ru/20250826/otnosheniya-2037580208.html

Си Цзиньпин высказался о развитии отношений между Россией и Китаем

Си Цзиньпин высказался о развитии отношений между Россией и Китаем

Си Цзиньпин высказался о развитии отношений между Россией и Китаем

26.08.2025

ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Развитие отношений Китая и России на высоком уровне является источником стабильности и мира во всем мире, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.Во вторник в Пекине Си Цзиньпин встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным."Неуклонное содействие развитию китайско-российских отношений на высоком уровне отвечает коренным интересам народов обеих стран и является источником стабильности и мира во всем мире", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.

