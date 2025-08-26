https://ria.ru/20250826/otnosheniya-2037572846.html

В Госдуме рассказали об отношениях России и Китая

В Госдуме рассказали об отношениях России и Китая - РИА Новости, 26.08.2025

В Госдуме рассказали об отношениях России и Китая

26.08.2025

ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Парламентарии РФ и Китая в основе своей работы ставят одинаковые цели: представлять интересы народа и укреплять страну, заявил первый заместитель председателя Госдумы, сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей Иван Мельников. "Суть парламентской работы в России и Китае едина - выражать интересы народа и укреплять государство", - сказал Мельников во вторник на десятом заседании Межпарламентской комиссии. По его словам, "парламентское измерение пронизывает все сферы российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, от политики и экономики до унитарных контактов". Мельников напомнил, что работу 10-го юбилейного заседания межпарламентской комиссии открыли в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. "Их выступления обозначили ключевые направления взаимодействия и заложили прочную основу для наших дальнейших действий", - сказал Мельников. Володин во главе парламентской делегации РФ с 25 августа посещает Китайскую Народную Республику с официальным визитом по приглашению Чжао Лэцзи.

