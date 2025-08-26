Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали об отношениях России и Китая - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:59 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/otnosheniya-2037572846.html
В Госдуме рассказали об отношениях России и Китая
В Госдуме рассказали об отношениях России и Китая - РИА Новости, 26.08.2025
В Госдуме рассказали об отношениях России и Китая
Парламентарии РФ и Китая в основе своей работы ставят одинаковые цели: представлять интересы народа и укреплять страну, заявил первый заместитель председателя... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T04:59:00+03:00
2025-08-26T04:59:00+03:00
россия
китай
иван мельников
вячеслав володин
госдума рф
всекитайское собрание народных представителей
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Парламентарии РФ и Китая в основе своей работы ставят одинаковые цели: представлять интересы народа и укреплять страну, заявил первый заместитель председателя Госдумы, сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей Иван Мельников. "Суть парламентской работы в России и Китае едина - выражать интересы народа и укреплять государство", - сказал Мельников во вторник на десятом заседании Межпарламентской комиссии. По его словам, "парламентское измерение пронизывает все сферы российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, от политики и экономики до унитарных контактов". Мельников напомнил, что работу 10-го юбилейного заседания межпарламентской комиссии открыли в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. "Их выступления обозначили ключевые направления взаимодействия и заложили прочную основу для наших дальнейших действий", - сказал Мельников. Володин во главе парламентской делегации РФ с 25 августа посещает Китайскую Народную Республику с официальным визитом по приглашению Чжао Лэцзи.
https://ria.ru/20250825/rossija-2037477270.html
https://ria.ru/20250822/kitay-2036995381.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_455fd877910cdf93b84a4b4c653573db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, иван мельников, вячеслав володин, госдума рф, всекитайское собрание народных представителей, в мире
Россия, Китай, Иван Мельников, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Всекитайское собрание народных представителей, В мире
В Госдуме рассказали об отношениях России и Китая

Мельников: работа парламентариев РФ и КНР основана на интересах народа и страны

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Парламентарии РФ и Китая в основе своей работы ставят одинаковые цели: представлять интересы народа и укреплять страну, заявил первый заместитель председателя Госдумы, сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей Иван Мельников.
"Суть парламентской работы в России и Китае едина - выражать интересы народа и укреплять государство", - сказал Мельников во вторник на десятом заседании Межпарламентской комиссии.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Россия и Китай укрепляют партнерство в условиях вызовов, заявил Володин
Вчера, 16:00
По его словам, "парламентское измерение пронизывает все сферы российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, от политики и экономики до унитарных контактов".
Мельников напомнил, что работу 10-го юбилейного заседания межпарламентской комиссии открыли в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
"Их выступления обозначили ключевые направления взаимодействия и заложили прочную основу для наших дальнейших действий", - сказал Мельников.
Володин во главе парламентской делегации РФ с 25 августа посещает Китайскую Народную Республику с официальным визитом по приглашению Чжао Лэцзи.
Люди c китайскими национальными флагами - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
На Западе раскрыли, какой сигнал послал Китай США перед встречей с Россией
22 августа, 15:17
 
РоссияКитайИван МельниковВячеслав ВолодинГосдума РФВсекитайское собрание народных представителейВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала