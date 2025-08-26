https://ria.ru/20250826/otnosheniya-2037572846.html
В Госдуме рассказали об отношениях России и Китая
В Госдуме рассказали об отношениях России и Китая - РИА Новости, 26.08.2025
В Госдуме рассказали об отношениях России и Китая
Парламентарии РФ и Китая в основе своей работы ставят одинаковые цели: представлять интересы народа и укреплять страну, заявил первый заместитель председателя... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T04:59:00+03:00
2025-08-26T04:59:00+03:00
2025-08-26T04:59:00+03:00
россия
китай
иван мельников
вячеслав володин
госдума рф
всекитайское собрание народных представителей
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Парламентарии РФ и Китая в основе своей работы ставят одинаковые цели: представлять интересы народа и укреплять страну, заявил первый заместитель председателя Госдумы, сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей Иван Мельников. "Суть парламентской работы в России и Китае едина - выражать интересы народа и укреплять государство", - сказал Мельников во вторник на десятом заседании Межпарламентской комиссии. По его словам, "парламентское измерение пронизывает все сферы российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, от политики и экономики до унитарных контактов". Мельников напомнил, что работу 10-го юбилейного заседания межпарламентской комиссии открыли в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. "Их выступления обозначили ключевые направления взаимодействия и заложили прочную основу для наших дальнейших действий", - сказал Мельников. Володин во главе парламентской делегации РФ с 25 августа посещает Китайскую Народную Республику с официальным визитом по приглашению Чжао Лэцзи.
https://ria.ru/20250825/rossija-2037477270.html
https://ria.ru/20250822/kitay-2036995381.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_455fd877910cdf93b84a4b4c653573db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, иван мельников, вячеслав володин, госдума рф, всекитайское собрание народных представителей, в мире
Россия, Китай, Иван Мельников, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Всекитайское собрание народных представителей, В мире
В Госдуме рассказали об отношениях России и Китая
Мельников: работа парламентариев РФ и КНР основана на интересах народа и страны