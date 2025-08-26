https://ria.ru/20250826/opyt-2037583829.html
Си Цзиньпин выразил надежду на диалог с Россией в области госуправления
Си Цзиньпин выразил надежду на диалог с Россией в области госуправления - РИА Новости, 26.08.2025
Си Цзиньпин выразил надежду на диалог с Россией в области госуправления
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду, что Китай и Россия будут активно обмениваться опытом в области государственного управления и законодательства. 26.08.2025
ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду, что Китай и Россия будут активно обмениваться опытом в области государственного управления и законодательства. Во вторник в Пекине Си Цзиньпин встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. "Надеемся, что обе стороны будут активно обмениваться опытом в области государственного управления и законодательства, чтобы обеспечить более прочную правовую основу для китайско-российского стратегического взаимодействия и сотрудничества в различных областях в новых условиях", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин отметил, что сотрудничество в законодательной сфере является неотъемлемой частью китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.
