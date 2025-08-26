Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин выразил надежду на диалог с Россией в области госуправления
08:26 26.08.2025
Си Цзиньпин выразил надежду на диалог с Россией в области госуправления
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду, что Китай и Россия будут активно обмениваться опытом в области государственного управления и законодательства.
китай
россия
пекин
си цзиньпин
вячеслав володин
госдума рф
ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду, что Китай и Россия будут активно обмениваться опытом в области государственного управления и законодательства. Во вторник в Пекине Си Цзиньпин встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. "Надеемся, что обе стороны будут активно обмениваться опытом в области государственного управления и законодательства, чтобы обеспечить более прочную правовую основу для китайско-российского стратегического взаимодействия и сотрудничества в различных областях в новых условиях", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин отметил, что сотрудничество в законодательной сфере является неотъемлемой частью китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.
китай
россия
пекин
китай, россия, пекин, си цзиньпин, вячеслав володин, госдума рф
Китай, Россия, Пекин, Си Цзиньпин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду, что Китай и Россия будут активно обмениваться опытом в области государственного управления и законодательства.
Во вторник в Пекине Си Цзиньпин встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
"Надеемся, что обе стороны будут активно обмениваться опытом в области государственного управления и законодательства, чтобы обеспечить более прочную правовую основу для китайско-российского стратегического взаимодействия и сотрудничества в различных областях в новых условиях", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин отметил, что сотрудничество в законодательной сфере является неотъемлемой частью китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.
КитайРоссияПекинСи ЦзиньпинВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
