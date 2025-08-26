ОБСЕ в сентябре примет решение о Минской группе по Карабаху
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
БАКУ, 26 авг - РИА Новости. Минская группа ОБСЕ по карабахскому урегулированию уже давно была отстранена от мирного процесса между Баку и Ереваном, а первого сентября текущего года ожидается оглашение решения о ее полном упразднении, заявил во вторник глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов.
"Минская группа ОБСЕ уже давно была отстранена от мирного процесса (между Баку и Ереваном – ред.). Азербайджан предпринял серьезные шаги для установления стабильного мира в регионе. Наша страна открыто заявила, что карабахский вопрос – это внутреннее дело Азербайджана. Несмотря на некоторые успехи, достигнутые в этот период на мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, стремительное вооружение Армении было главным препятствием на пути к завершению процесса нормализации. Обращение по поводу упразднения Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур распространено среди стран ОБСЕ и ожидается принятие решения по этому вопросу 1 сентября", - сказал Байрамов на специальном заседании правительства, посвященном итогам визита президента Азербайджана в США.
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами.
Кроме того, министры иностранных дел Армении и Азербайджана подписали совместное заявление, адресованное Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, с просьбой о роспуске Минского процесса ОБСЕ по карабахскому урегулированию и связанных с ним структур. Стороны призвали все государства-участники ОБСЕ принять это решение.
Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.