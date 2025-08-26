Рейтинг@Mail.ru
ОБСЕ в сентябре примет решение о Минской группе по Карабаху
16:40 26.08.2025
ОБСЕ в сентябре примет решение о Минской группе по Карабаху
ОБСЕ в сентябре примет решение о Минской группе по Карабаху - РИА Новости, 26.08.2025
ОБСЕ в сентябре примет решение о Минской группе по Карабаху
Минская группа ОБСЕ по карабахскому урегулированию уже давно была отстранена от мирного процесса между Баку и Ереваном, а первого сентября текущего года... РИА Новости, 26.08.2025
в мире
азербайджан
армения
ереван
джейхун байрамов
никол пашинян
дональд трамп
обсе
БАКУ, 26 авг - РИА Новости. Минская группа ОБСЕ по карабахскому урегулированию уже давно была отстранена от мирного процесса между Баку и Ереваном, а первого сентября текущего года ожидается оглашение решения о ее полном упразднении, заявил во вторник глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов. "Минская группа ОБСЕ уже давно была отстранена от мирного процесса (между Баку и Ереваном – ред.). Азербайджан предпринял серьезные шаги для установления стабильного мира в регионе. Наша страна открыто заявила, что карабахский вопрос – это внутреннее дело Азербайджана. Несмотря на некоторые успехи, достигнутые в этот период на мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, стремительное вооружение Армении было главным препятствием на пути к завершению процесса нормализации. Обращение по поводу упразднения Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур распространено среди стран ОБСЕ и ожидается принятие решения по этому вопросу 1 сентября", - сказал Байрамов на специальном заседании правительства, посвященном итогам визита президента Азербайджана в США. В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Кроме того, министры иностранных дел Армении и Азербайджана подписали совместное заявление, адресованное Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, с просьбой о роспуске Минского процесса ОБСЕ по карабахскому урегулированию и связанных с ним структур. Стороны призвали все государства-участники ОБСЕ принять это решение. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
азербайджан
армения
ереван
в мире, азербайджан, армения, ереван, джейхун байрамов, никол пашинян, дональд трамп, обсе
В мире, Азербайджан, Армения, Ереван, Джейхун Байрамов, Никол Пашинян, Дональд Трамп, ОБСЕ
ОБСЕ в сентябре примет решение о Минской группе по Карабаху

Решение о роспуске Минской группы ОБСЕ по Карабаху примут 1 сентября

© AP Photo / Heinz-Peter BaderЛоготип ОБСЕ
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
БАКУ, 26 авг - РИА Новости. Минская группа ОБСЕ по карабахскому урегулированию уже давно была отстранена от мирного процесса между Баку и Ереваном, а первого сентября текущего года ожидается оглашение решения о ее полном упразднении, заявил во вторник глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов.
"Минская группа ОБСЕ уже давно была отстранена от мирного процесса (между Баку и Ереваном – ред.). Азербайджан предпринял серьезные шаги для установления стабильного мира в регионе. Наша страна открыто заявила, что карабахский вопрос – это внутреннее дело Азербайджана. Несмотря на некоторые успехи, достигнутые в этот период на мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, стремительное вооружение Армении было главным препятствием на пути к завершению процесса нормализации. Обращение по поводу упразднения Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур распространено среди стран ОБСЕ и ожидается принятие решения по этому вопросу 1 сентября", - сказал Байрамов на специальном заседании правительства, посвященном итогам визита президента Азербайджана в США.
Здание МИД Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
МИД Азербайджана рассказал о позиции Армении по мирному договору
16:08
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами.
Кроме того, министры иностранных дел Армении и Азербайджана подписали совместное заявление, адресованное Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, с просьбой о роспуске Минского процесса ОБСЕ по карабахскому урегулированию и связанных с ним структур. Стороны призвали все государства-участники ОБСЕ принять это решение.
Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили последние события на Южном Кавказе
23 августа, 17:27
 
В миреАзербайджанАрменияЕреванДжейхун БайрамовНикол ПашинянДональд ТрампОБСЕ
 
 
