https://ria.ru/20250826/oborona-2037566410.html
Президент Южной Кореи пообещал увеличить расходы на оборону
Президент Южной Кореи пообещал увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 26.08.2025
Президент Южной Кореи пообещал увеличить расходы на оборону
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён заявил, что Сеул увеличит расходы на оборону с целью сделать "умными" свои вооруженные силы для доминирования в будущих... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T02:06:00+03:00
2025-08-26T02:06:00+03:00
2025-08-26T05:03:00+03:00
в мире
сеул
сша
дональд трамп
ли чжэ мен
южная корея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_172685d5cd6b2e696b1a0f33e65edef9.jpg
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён заявил, что Сеул увеличит расходы на оборону с целью сделать "умными" свои вооруженные силы для доминирования в будущих военных конфликтах. "Прежде всего, мы увеличим наш оборонный бюджет, который будет использован для преобразования корейской армии в "умную" армию, которая будет доминировать в будущих войнах. Мы направим средства на приобретение передовых технологий и военных активов", - рассказал Ли Чжэ Мён во время выступления в Вашингтоне по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Он также добавил, что на встрече с Трампом достигнута договоренность о том, что Сеул будет играть большую роль в вопросе региональной безопасности. При этом президент азиатского государства подчеркнул, что договорился с Трампом о совместной работе для денуклеаризации Корейского полуострова.
https://ria.ru/20250826/otvet-2037565614.html
сеул
сша
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_deb53c910f68a9a3443917b32e577206.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сеул, сша, дональд трамп, ли чжэ мен, южная корея
В мире, Сеул, США, Дональд Трамп, Ли Чжэ Мен, Южная Корея
Президент Южной Кореи пообещал увеличить расходы на оборону
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что Сеул увеличит расходы на оборону