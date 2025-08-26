https://ria.ru/20250826/oborona-2037566410.html

Президент Южной Кореи пообещал увеличить расходы на оборону

в мире

сеул

сша

дональд трамп

ли чжэ мен

южная корея

ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён заявил, что Сеул увеличит расходы на оборону с целью сделать "умными" свои вооруженные силы для доминирования в будущих военных конфликтах. "Прежде всего, мы увеличим наш оборонный бюджет, который будет использован для преобразования корейской армии в "умную" армию, которая будет доминировать в будущих войнах. Мы направим средства на приобретение передовых технологий и военных активов", - рассказал Ли Чжэ Мён во время выступления в Вашингтоне по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Он также добавил, что на встрече с Трампом достигнута договоренность о том, что Сеул будет играть большую роль в вопросе региональной безопасности. При этом президент азиатского государства подчеркнул, что договорился с Трампом о совместной работе для денуклеаризации Корейского полуострова.

