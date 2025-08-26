Рейтинг@Mail.ru
Президент Южной Кореи пообещал увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:06 26.08.2025 (обновлено: 05:03 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/oborona-2037566410.html
Президент Южной Кореи пообещал увеличить расходы на оборону
Президент Южной Кореи пообещал увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 26.08.2025
Президент Южной Кореи пообещал увеличить расходы на оборону
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён заявил, что Сеул увеличит расходы на оборону с целью сделать "умными" свои вооруженные силы для доминирования в будущих... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T02:06:00+03:00
2025-08-26T05:03:00+03:00
в мире
сеул
сша
дональд трамп
ли чжэ мен
южная корея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_172685d5cd6b2e696b1a0f33e65edef9.jpg
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён заявил, что Сеул увеличит расходы на оборону с целью сделать "умными" свои вооруженные силы для доминирования в будущих военных конфликтах. "Прежде всего, мы увеличим наш оборонный бюджет, который будет использован для преобразования корейской армии в "умную" армию, которая будет доминировать в будущих войнах. Мы направим средства на приобретение передовых технологий и военных активов", - рассказал Ли Чжэ Мён во время выступления в Вашингтоне по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Он также добавил, что на встрече с Трампом достигнута договоренность о том, что Сеул будет играть большую роль в вопросе региональной безопасности. При этом президент азиатского государства подчеркнул, что договорился с Трампом о совместной работе для денуклеаризации Корейского полуострова.
https://ria.ru/20250826/otvet-2037565614.html
сеул
сша
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_deb53c910f68a9a3443917b32e577206.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сеул, сша, дональд трамп, ли чжэ мен, южная корея
В мире, Сеул, США, Дональд Трамп, Ли Чжэ Мен, Южная Корея
Президент Южной Кореи пообещал увеличить расходы на оборону

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что Сеул увеличит расходы на оборону

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Республики Корея. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён заявил, что Сеул увеличит расходы на оборону с целью сделать "умными" свои вооруженные силы для доминирования в будущих военных конфликтах.
"Прежде всего, мы увеличим наш оборонный бюджет, который будет использован для преобразования корейской армии в "умную" армию, которая будет доминировать в будущих войнах. Мы направим средства на приобретение передовых технологий и военных активов", - рассказал Ли Чжэ Мён во время выступления в Вашингтоне по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Он также добавил, что на встрече с Трампом достигнута договоренность о том, что Сеул будет играть большую роль в вопросе региональной безопасности.
При этом президент азиатского государства подчеркнул, что договорился с Трампом о совместной работе для денуклеаризации Корейского полуострова.
Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Президент Южной Кореи рассказал о совместном с США плане против КНДР
01:40
 
В миреСеулСШАДональд ТрампЛи Чжэ МенЮжная Корея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала