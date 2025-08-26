Гендиректор "Северной верфи" уйдет с поста

Рейтинг@Mail.ru
13:03 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Генеральный директор "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) Михаил Ненюков покидает свою должность в связи с переходом на новую работу, сообщили РИА Новости в корпорации. "Подтверждаем, что М.Ненюков покидает "Северную верфь" в связи с переходом на новую работу", - ответили в ОСК на вопрос о смене руководства на предприятии. Ненюков занимал пост генерального директора "Северной верфи" с 21 февраля 2024 года. "Северная верфь" - одно из судостроительных предприятий ОСК в Санкт-Петербурге. Основными направлениями деятельности предприятия являются серийное строительство боевых надводных кораблей; ремонт и модернизация боевых надводных кораблей для ВМФ России; коммерческое судостроение для внутреннего и внешнего рынков.
Михаил Ненюков. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Генеральный директор "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) Михаил Ненюков покидает свою должность в связи с переходом на новую работу, сообщили РИА Новости в корпорации.
"Подтверждаем, что М.Ненюков покидает "Северную верфь" в связи с переходом на новую работу", - ответили в ОСК на вопрос о смене руководства на предприятии.
Ненюков занимал пост генерального директора "Северной верфи" с 21 февраля 2024 года.
"Северная верфь" - одно из судостроительных предприятий ОСК в Санкт-Петербурге. Основными направлениями деятельности предприятия являются серийное строительство боевых надводных кораблей; ремонт и модернизация боевых надводных кораблей для ВМФ России; коммерческое судостроение для внутреннего и внешнего рынков.
Ледостойкая стационарная платформа на стенде АО Объединенной судостроительной корпорация (ОСК) - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
ОСК отказалась от второго офиса в Петербурге
11 июня, 09:51
 
