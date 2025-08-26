https://ria.ru/20250826/nenjuki-2037640246.html

Гендиректор "Северной верфи" уйдет с поста

Гендиректор "Северной верфи" уйдет с поста - РИА Новости, 26.08.2025

Гендиректор "Северной верфи" уйдет с поста

Генеральный директор "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) Михаил Ненюков покидает свою должность в связи с переходом на... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T13:03:00+03:00

2025-08-26T13:03:00+03:00

2025-08-26T13:09:00+03:00

санкт-петербург

северная верфь

объединенная судостроительная корпорация

вмф рф

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037640421_465:322:2263:1333_1920x0_80_0_0_c25e30424afc3474a473a94f5e55b8f2.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Генеральный директор "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) Михаил Ненюков покидает свою должность в связи с переходом на новую работу, сообщили РИА Новости в корпорации. "Подтверждаем, что М.Ненюков покидает "Северную верфь" в связи с переходом на новую работу", - ответили в ОСК на вопрос о смене руководства на предприятии. Ненюков занимал пост генерального директора "Северной верфи" с 21 февраля 2024 года. "Северная верфь" - одно из судостроительных предприятий ОСК в Санкт-Петербурге. Основными направлениями деятельности предприятия являются серийное строительство боевых надводных кораблей; ремонт и модернизация боевых надводных кораблей для ВМФ России; коммерческое судостроение для внутреннего и внешнего рынков.

https://realty.ria.ru/20250611/osk-2022173985.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург, северная верфь, объединенная судостроительная корпорация, вмф рф, экономика