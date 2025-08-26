https://ria.ru/20250826/nenjuki-2037640246.html
Гендиректор "Северной верфи" уйдет с поста
Гендиректор "Северной верфи" уйдет с поста - РИА Новости, 26.08.2025
Гендиректор "Северной верфи" уйдет с поста
26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Генеральный директор "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) Михаил Ненюков покидает свою должность в связи с переходом на новую работу, сообщили РИА Новости в корпорации. "Подтверждаем, что М.Ненюков покидает "Северную верфь" в связи с переходом на новую работу", - ответили в ОСК на вопрос о смене руководства на предприятии. Ненюков занимал пост генерального директора "Северной верфи" с 21 февраля 2024 года. "Северная верфь" - одно из судостроительных предприятий ОСК в Санкт-Петербурге. Основными направлениями деятельности предприятия являются серийное строительство боевых надводных кораблей; ремонт и модернизация боевых надводных кораблей для ВМФ России; коммерческое судостроение для внутреннего и внешнего рынков.
санкт-петербург
