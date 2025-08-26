Минпросвещения установило время на выполнение школьного домашнего задания

https://ria.ru/20250826/minprosvescheniya-2037688883.html
Министерство просвещения установило для школьников нормы времени на выполнение домашнего задания, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Министерство просвещения установило для школьников нормы времени на выполнение домашнего задания, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
"Сегодня приказом нормировано — с учетом нагрузки на школьников — количество и время на выполнение домашнего задания. Роспотребнадзор
этот приказ согласовал с учетом возрастных особенностей ребенка", — сказал он, выступая на XII общероссийском родительском собрании.
Например, первоклассники должны тратить на домашнее задание час, ученики вторых и третьих классов — полтора часа, а четвероклассники — два.
Кроме того, нужно отводить достаточное время на задания, которые требуют длительной подготовки, — реферат, доклад, презентацию или заучивание стихотворения.
Школа будет обязана контролировать объем домашнего задания для всех учеников по всем предметам, добавил Кравцов.
Учителям рекомендуется давать задание на следующий урок на текущем занятии, а если есть электронный журнал, то вносить туда информацию следует до окончания учебного дня.
В середине августа Минпросвещения сообщило, что разработало варианты расписаний уроков на 2025/26 учебный год: пять — для первых-четвертых классов, шесть — для пятых-девятых и 19 — для десятых и одиннадцатых. В частности, в каждом из вариантов первым уроком предусмотрено занятие из цикла "Разговоры о важном". А по четвергам для учеников с шестого по одиннадцатый класс первым должен быть урок профориентационного курса "Россия — мои горизонты".