Минпросвещения установило время на выполнение школьного домашнего задания

Минпросвещения установило время на выполнение школьного домашнего задания - РИА Новости, 26.08.2025

Минпросвещения установило время на выполнение школьного домашнего задания

Министерство просвещения установило для школьников нормы времени на выполнение домашнего задания, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26

2025-08-26T16:06:00+03:00

2025-08-26T17:42:00+03:00

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Министерство просвещения установило для школьников нормы времени на выполнение домашнего задания, заявил глава ведомства Сергей Кравцов."Сегодня приказом нормировано — с учетом нагрузки на школьников — количество и время на выполнение домашнего задания. Роспотребнадзор этот приказ согласовал с учетом возрастных особенностей ребенка", — сказал он, выступая на XII общероссийском родительском собрании.Например, первоклассники должны тратить на домашнее задание час, ученики вторых и третьих классов — полтора часа, а четвероклассники — два.Кроме того, нужно отводить достаточное время на задания, которые требуют длительной подготовки, — реферат, доклад, презентацию или заучивание стихотворения.Школа будет обязана контролировать объем домашнего задания для всех учеников по всем предметам, добавил Кравцов.Учителям рекомендуется давать задание на следующий урок на текущем занятии, а если есть электронный журнал, то вносить туда информацию следует до окончания учебного дня.В середине августа Минпросвещения сообщило, что разработало варианты расписаний уроков на 2025/26 учебный год: пять — для первых-четвертых классов, шесть — для пятых-девятых и 19 — для десятых и одиннадцатых. В частности, в каждом из вариантов первым уроком предусмотрено занятие из цикла "Разговоры о важном". А по четвергам для учеников с шестого по одиннадцатый класс первым должен быть урок профориентационного курса "Россия — мои горизонты".

