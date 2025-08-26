В России могут преобразовать бюджетные места в медицинских вузах в целевые

https://ria.ru/20250826/mesta-2037632301.html

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Комиссия правительства России одобрила разработанный Минздравом России проект федерального закона по медобразованию, он предполагает, что все бюджетные места по основным профессиональным образовательным программам высшего медобразования станут целевыми, сообщили в пресс-службе министерства.Там уточнили, что комиссия по законопроектной деятельности правительства Российской Федерации одобрила разработанный Минздравом России проект федерального закона "О внесении изменений в статью 69 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации."Так, предполагается, что все бюджетные места по основным профессиональным образовательным программам высшего медицинского образования и высшего фармацевтического образования станут целевыми, обучающиеся обязаны будут заключить договор о целевом обучении. При этом проектом закона предусмотрено усиление мер ответственности гражданина, заключившего договор о целевом обучении, – в случае нарушения положений договора устанавливается выплата в бюджет компенсации в размере суммы, затраченной на подготовку специалиста, включая меры поддержки, а также штраф в сумме двукратного размера компенсации", - пояснили в Мнздраве.В министерстве уточнили, что те же условия будут распространяться на выпускников программ среднего профессионального медицинского образования, а также на заказчиков целевого обучения в случае неисполнения обязательства по трудоустройству гражданина, расторжения договора о целевом обучении в одностороннем порядке.По окончании обучения студенты-целевики смогут продолжить обучение без отработки установленного договором срока на следующей образовательной ступени только при условии заключения следующего целевого договора с тем же заказчиком, как правило, в роли заказчика выступают минздравы регионов или конкретные медорганизации."Выпускники основных профессиональных образовательных программ медицинского или фармацевтического образования, впервые прошедшие первичную или первичную специализированную аккредитацию по соответствующей специальности, в течении трех лет осуществляют медицинскую деятельность под руководством наставника в организации, указанной в договоре о целевом обучении (если такой договор был заключен), либо в организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. На лиц, выполняющих функции наставника, будут получать соответствующую надбавку к заработной плате. Положение о наставничестве в здравоохранении будет утверждаться Минздравом России", - пояснили там.Там добавили, что работа под курацией наставника позволит молодому медицинскому специалисту получить практический опыт работы, соответствующий высоким государственным стандартам качества."В государственном здравоохранении по всем ключевым направлениям реализована система наставничества, в отрасли работают высококвалифицированные специалисты, которые обеспечат молодому специалисту необходимую поддержку в первые три года самостоятельной профессиональной деятельности, помогут ему закрепить и совершенствовать полученные практические умения. По окончании периода наставничества медики смогут пройти периодическую аккредитацию специалиста. В соответствии с законопроектом, выпускник сам выбирает как регион пребывания, так и место работы. Изменения, предусмотренные законопроектом, не ограничивают выпускника в выборе конкретной медицинской организации", - отметили в ведомстве.Кроме того, проект федерального закона предполагает наделение Минздрава России полномочием по выдаче заключения о максимальном значении контрольных цифр приема, устанавливаемых для организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам ординатуры. Это позволит обеспечивать качество подготовки в разрезе всех организаций, осуществляющих образовательную деятельность, специальностей подготовки по программам ординатуры в зависимости от текущей и прогнозной потребности системы здравоохранения.

