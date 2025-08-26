https://ria.ru/20250826/merts-2037622644.html

Мерц рассказал, что случится, если не состоится встреча Путина и Зеленского

Мерц рассказал, что случится, если не состоится встреча Путина и Зеленского - РИА Новости, 26.08.2025

Мерц рассказал, что случится, если не состоится встреча Путина и Зеленского

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что если встреча между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не состоится в ближайшее время, то "мяч... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T12:02:00+03:00

2025-08-26T12:02:00+03:00

2025-08-26T15:18:00+03:00

в мире

россия

сша

германия

владимир путин

владимир зеленский

фридрих мерц

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037624995_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c7876ca6fc746134669d6d474c4fadf3.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что если встреча между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не состоится в ближайшее время, то "мяч снова окажется на стороне европейцев и американцев", и пригрозил ужесточением санкций в отношении РФ."Мы вместе выразили ожидание, что в течение двух недель состоится встреча Зеленского и Путина/ <...> Если такая встреча не состоится, как было согласовано между (президентом США) Трампом и Путиным, то мяч снова окажется на нашей стороне, я имею в виду европейцев и американцев. Тогда мы снова будем совещаться по этому поводу", — заявил Мерц на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Марком Карни. Трансляция велась на странице правительства ФРГ.По его словам, в таком случае Трамп предлагал провести трехстороннюю беседу, то есть беседу между ним, Путиным и Зеленским."Это был бы логичный следующий шаг, который должен был бы последовать, если бы эта фактически согласованная встреча не состоялась в течение двух недель", — заявил Мерц.Канцлер отметил, что если российская сторона не пойдет на встречу Путина с Зеленским, "потребуется еще большее давление"."На этот случай Евросоюз разрабатывает дальнейшие санкции. Американский президент также не исключил введения дополнительных штрафных пошлин", — сказал Мерц.Он добавил, что Европа и США совместно с Украиной разрабатывают возможные гарантии безопасности. Мерц отметил, что эти гарантии прежде всего должны быть направлены на то, "чтобы украинская армия была способна защищать страну в долгосрочной перспективе".На прошлой неделе президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Пятнадцатого августа на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа.Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.

https://ria.ru/20250825/zelenskij-2037488749.html

https://ria.ru/20250824/putin-2037308904.html

https://ria.ru/20250823/merts-2037183790.html

россия

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, германия, владимир путин, владимир зеленский, фридрих мерц, евросоюз