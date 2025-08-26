https://ria.ru/20250826/makron-2037544141.html

Европе поменяют начальство: Урсула уходит, чтобы пришел Макрон

Европе поменяют начальство: Урсула уходит, чтобы пришел Макрон - РИА Новости, 26.08.2025

Европе поменяют начальство: Урсула уходит, чтобы пришел Макрон

Перед Урсулой фон дер Ляйен открылись новые карьерные перспективы, хотя, казалось бы, куда можно уйти после поста председателя Европейской комиссии, то есть... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T08:00:00+03:00

2025-08-26T08:00:00+03:00

2025-08-26T08:04:00+03:00

аналитика

германия

европа

урсула фон дер ляйен

эммануэль макрон

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037537177_0:102:1625:1016_1920x0_80_0_0_5a2f8e3f6c2b54aa5718b0578efc1991.jpg

Перед Урсулой фон дер Ляйен открылись новые карьерные перспективы, хотя, казалось бы, куда можно уйти после поста председателя Европейской комиссии, то есть главы правительства объединенной Европы? Тем более что второй срок 66-летней Урсулы заканчивается только через четыре года — еще работать и работать, а на третий избираться нельзя. Однако выйти на пенсию в 70 лет ей, судя по всему, не суждено: в родной Германии придумали для нее работу на самом верху.Канцлер Фридрих Мерц рассматривает возможность выдвижения фон дер Ляйен на пост президента ФРГ — должность хотя и церемониальная, но почетная. В Германии до сих пор не было президентов-женщин, и сейчас общество готовят к тому, что следующим главой государства должна быть дама. Мнение избирателей тут не имеет значения: президента избирает специальное Федеральное собрание, состоящее из депутатов бундестага и представителей ландтагов — региональных парламентов. То есть достаточно правящей коалиции договориться внутри себя о едином кандидате — и он или она станет президентом. Второй срок нынешнего главы государства, социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера, заканчивается в 2027-м — вот на смену ему и готовят Урсулу.Тут как раз и начинается интрига: дело в том, что в самой Германии достаточно кандидаток в президенты. У той же правящей ХДС/ХСС их хоть отбавляй: самыми перспективными считались глава баварского ландтага Ильзе Айгнер, министр по делам семьи Карин Прин и глава бундестага Юлия Клекнер. Есть свои предложения и у социал-демократов, и у зеленых. Женщин вообще много в немецкой политике. Самую популярную партию страны — "Альтернатива для Германии" — возглавляет Алиса Вайдель, хотя ей пока что не светит не то что президентство, но даже министерский пост: против АдГ у всех системных немецких партий продолжает действовать "брандмауэр", то есть запрет на любые коалиции.Но зачем же при таком богатстве выбора возвращать на родину Урсулу фон дер Ляйен? Конечно, еще в 2010 году она рассматривалась как самый вероятный кандидат в президенты от ХДС, а позже и как кандидат в канцлеры — будучи одной из фавориток канцлера Ангелы Меркель. Но в 2019-м ее выдвинули на европейский уровень, избрав главой Еврокомиссии. На годы ее премьерства пришлись и пандемия, и война на Украине, и общий кризис Евросоюза, попадающего во все большую зависимость от США. Если она будет у руля еще четыре года, европейская политика не изменится. Конечно, курс Европы определяют главы ключевых стран, но и значение ЕК все последние годы растет, так что должность председателя дает огромное влияние.Поэтому идея отправить Урсулу "на повышение" в Берлин может быть связана как раз с желанием побыстрее освободить кресло главы Еврокомиссии — и тут для нее наступает простая развилка. Можно, конечно, отказаться от предложения и доработать четыре года в Брюсселе. Однако после 2029-го, когда закончится срок ее полномочий, в Германии Урсулу уже ничего привлекательного не ждет — следующие президентские выборы состоятся только в 2032 году, и на них президентом будет просто переизбрана та, кого назначат в 2027-м. То есть выбор у фон дер Ляйен простой: оставаться на европейском уровне до своего 71-летия или перебраться в Берлин и работать примерно до 80. Почти наверняка она выберет второй вариант.Но для кого освобождают кресло в Брюсселе? Это самый интересный и важный вопрос, потому что тут завязано сразу много всего. Председателя Еврокомиссии избирают на пять лет по итогам выборов Европарламента — следующие пройдут летом 2029-го. То есть у преемника Урсулы будет возможность доработать два года из ее срока, а потом еще два срока по пять лет. Таким образом, 14-й председатель Еврокомиссии сможет руководить Европой практически до конца третьего десятилетия XXI века. Большой срок.Впрочем, 14-м он будет только по нумерации (сам пост появился в 1958 году), а по сути станет восьмым (если считать с момента преобразования Евросообщества в Европейский союз в 1992-м) или даже пятым (если брать за точку отсчета введение евро в 1999-м). Лишь четверть века назад Еврокомиссия, как и сам ЕС, стала превращаться в реальный центр сил, и с тех пор ее возглавляли лишь четыре человека. Все они, кроме Урсулы, были бывшими премьерами: итальянец Романо Проди (до 2004 года), португалец Жозе Мануэл Баррозу (до 2014-го) и люксембуржец Жан-Клод Юнкер (до 2019-го). Только фон дер Ляйен к моменту избрания не была тяжеловесом, но за ней стояла супервлиятельная Ангела Меркель.Но не только она: при первом избрании ее кандидатуру поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Это сильно помогло Урсуле, потому что Меркель не могла активно продвигать свою протеже из-за возражений социал-демократов, партнеров по коалиции в Берлине. То есть Макрон избрал фон дер Ляйен?Да. И сейчас пришло время платить по счетам. Велики шансы, что досрочный уход Урсулы освободит место для Эммануэля, который в мае 2027-го должен будет выехать из Елисейского дворца. Менее чем за три месяца до этого будут выбирать президента Германии, и Урсула фон дер Ляйен переедет из Брюсселя в Берлин. А кресло председателя Еврокомиссии будет ждать Макрона — у 49-летнего политика впереди долгие годы для руководства Европой.Хороший план? В целом да, и он даже, скорее всего, сработает. Вот только провести кадровый маневр гораздо проще, чем игнорировать низкие рейтинги Урсулы в Германии, а также тот факт, что к этому времени отрыв "Альтернативы для Германии" от партии Мерца и фон дер Ляйен будет уже куда больше пары процентов, а в Елисейском дворце Макрона сменит Ле Пен или ее протеже Барделла. Справятся ли с управлением такой Европой Эммануэль и Фридрих?

https://ria.ru/20250820/es-2036431328.html

https://ria.ru/20250825/germaniya-2037352460.html

https://ria.ru/20250818/makron-2036012469.html

германия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

аналитика, германия, европа, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, еврокомиссия