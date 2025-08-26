https://ria.ru/20250826/magate-2037752201.html
Первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран, сообщил Гросси
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран и готовится начать работу, сообщил во вторник глава международного агентства Рафаэль Гросси."Мы проводим с ними (иранскими властями - ред.) дискуссии. Сейчас первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран и мы готовимся возобновить (инспекции)", - заявил он в эфире телеканала Fox News.Гросси добавил, что в настоящее время ведется обсуждение того, какие практические меры необходимо реализовать для возобновления работы МАГАТЭ в Исламской Республике.
