Первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран, сообщил Гросси

Первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран и готовится начать работу, сообщил во вторник глава международного агентства Рафаэль Гросси. РИА Новости, 26.08.2025

ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран и готовится начать работу, сообщил во вторник глава международного агентства Рафаэль Гросси."Мы проводим с ними (иранскими властями - ред.) дискуссии. Сейчас первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран и мы готовимся возобновить (инспекции)", - заявил он в эфире телеканала Fox News.Гросси добавил, что в настоящее время ведется обсуждение того, какие практические меры необходимо реализовать для возобновления работы МАГАТЭ в Исламской Республике.

