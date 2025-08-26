Рейтинг@Mail.ru
Первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран, сообщил Гросси
22:51 26.08.2025 (обновлено: 22:58 26.08.2025)
Первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран, сообщил Гросси
Первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран и готовится начать работу, сообщил во вторник глава международного агентства Рафаэль Гросси. РИА Новости, 26.08.2025
в мире
магатэ
иран
рафаэль гросси
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
ядерное оружие
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран и готовится начать работу, сообщил во вторник глава международного агентства Рафаэль Гросси."Мы проводим с ними (иранскими властями - ред.) дискуссии. Сейчас первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран и мы готовимся возобновить (инспекции)", - заявил он в эфире телеканала Fox News.Гросси добавил, что в настоящее время ведется обсуждение того, какие практические меры необходимо реализовать для возобновления работы МАГАТЭ в Исламской Республике.
в мире, магатэ, иран, рафаэль гросси, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, ядерное оружие
В мире, МАГАТЭ, Иран, Рафаэль Гросси, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Ядерное оружие
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран и готовится начать работу, сообщил во вторник глава международного агентства Рафаэль Гросси.
"Мы проводим с ними (иранскими властями - ред.) дискуссии. Сейчас первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран и мы готовимся возобновить (инспекции)", - заявил он в эфире телеканала Fox News.
Гросси добавил, что в настоящее время ведется обсуждение того, какие практические меры необходимо реализовать для возобновления работы МАГАТЭ в Исламской Республике.
В миреМАГАТЭИранРафаэль ГроссиСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаЯдерное оружие
 
 
Заголовок открываемого материала