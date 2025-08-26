https://ria.ru/20250826/lenoblast-2037582529.html
В Ленинградской области отменили опасность атаки БПЛА
В Ленинградской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 26.08.2025
В Ленинградской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T08:11:00+03:00
2025-08-26T08:11:00+03:00
2025-08-26T08:15:00+03:00
безопасность
ленинградская область
александр дрозденко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986008786_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_5712218f5d5e2a70061349f0d8e72408.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. "Опасность БПЛА в Ленобласти снята", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986008786_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b716dfdc6a41aceb0c802b798f154439.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ленинградская область, александр дрозденко
Безопасность, Ленинградская область, Александр Дрозденко
В Ленинградской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность БПЛА в Ленинградской области снята