Минцифры разработает механизм компенсации ущерба от кибермошенничества

Второй пакет мер против кибермошенничества предполагает разработку механизма компенсации гражданам ущерба от мошеннических действий, сообщило Минцифры РФ. РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Второй пакет мер против кибермошенничества предполагает разработку механизма компенсации гражданам ущерба от мошеннических действий, сообщило Минцифры РФ."Внедрение автоматизированного обмена данными через ГИС "Антифрод" поможет скоординировать действия операторов связи и банков. Также будет разработан механизм компенсации гражданам ущерба от мошеннических действий", - пишет министерство в своем канале в Max.Уточняется, что если мошенники украли средства с мобильного счета из-за бездействия оператора связи, то оператор будет должен их возместить. А если банк даже после предупреждения оператора о подозрительных действиях не принял мер по предотвращению хищения средств злоумышленниками, то он должен будет возместить ущерб.Во вторник Минцифры разместило второй пакет поправок на федеральном портале проектов нормативных актов, сейчас он находится на этапе общественного обсуждения. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщал журналистам, что пакет мер по борьбе с мошенничеством планируется внести в Госдуму осенью.С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день введен запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они смогут отказаться от спам-звонков. С сентября россияне также смогут устанавливать через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт.

