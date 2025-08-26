https://ria.ru/20250826/kitaj-2037581858.html
КНР и Россия должны продвигать справедливый миропорядок, заявил Си Цзиньпин
2025-08-26T08:05:00+03:00
2025-08-26T08:05:00+03:00
2025-08-26T11:01:00+03:00
ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Китай и Россия должны содействовать развитию международного порядка в более справедливом направлении, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин. Во вторник в Пекине Си Цзиньпин встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. "Стороны должны… отстаивать истинную многосторонность и содействовать развитию более справедливого и рационального международного порядка", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
