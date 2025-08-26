КНР и Россия должны продвигать справедливый миропорядок, заявил Си Цзиньпин

Рейтинг@Mail.ru
08:05 26.08.2025 (обновлено: 11:01 26.08.2025)
Китай и Россия должны содействовать развитию международного порядка в более справедливом направлении, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 26.08.2025
ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Китай и Россия должны содействовать развитию международного порядка в более справедливом направлении, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин. Во вторник в Пекине Си Цзиньпин встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. "Стороны должны… отстаивать истинную многосторонность и содействовать развитию более справедливого и рационального международного порядка", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкВстреча председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине
Встреча председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине
ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Китай и Россия должны содействовать развитию международного порядка в более справедливом направлении, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.
Во вторник в Пекине Си Цзиньпин встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.
"Стороны должны… отстаивать истинную многосторонность и содействовать развитию более справедливого и рационального международного порядка", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Посол КНР в России рассказал, какие темы будут обсуждать лидеры ШОС
