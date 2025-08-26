Рейтинг@Mail.ru
Flydubai увеличит количество рейсов из Петербурга в Дубай - РИА Новости, 26.08.2025
17:48 26.08.2025
Flydubai увеличит количество рейсов из Петербурга в Дубай
Flydubai увеличит количество рейсов из Петербурга в Дубай - РИА Новости, 26.08.2025
Flydubai увеличит количество рейсов из Петербурга в Дубай
Эмиратская авиакомпания Flydubai увеличит с 3 сентября количество рейсов из Санкт-Петербурга в Дубай с 7 до 10 в неделю, сообщил аэропорт "Пулково". РИА Новости, 26.08.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Эмиратская авиакомпания Flydubai увеличит с 3 сентября количество рейсов из Санкт-Петербурга в Дубай с 7 до 10 в неделю, сообщил аэропорт "Пулково". "С 3 сентября увеличивается количество полетов из Санкт-Петербурга в Дубай с 7 до 10 раз в неделю. Перелеты будет выполнять авиакомпания Flydubai", - говорится в Telegram-канале аэропорта. Теперь пассажиры смогут воспользоваться еще тремя утренними рейсами, которые будут вылетать из "Пулково" по средам, пятницам и воскресеньям в 08.05 мск. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737 MAX.
санкт-петербург, дубай, flydubai, пулково (аэропорт), boeing 737, экономика
Санкт-Петербург, Дубай, Flydubai, Пулково (аэропорт), Boeing 737, Экономика
Flydubai увеличит количество рейсов из Петербурга в Дубай

Flydubai увеличит число рейсов из Петербурга в Дубай с семи до десяти в неделю

© Фото : предоставлено авиакомпанией flydubaiСамолеты авиакомпании-лоукостера Flydubai
Самолеты авиакомпании-лоукостера Flydubai - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Фото : предоставлено авиакомпанией flydubai
Самолеты авиакомпании-лоукостера Flydubai. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Эмиратская авиакомпания Flydubai увеличит с 3 сентября количество рейсов из Санкт-Петербурга в Дубай с 7 до 10 в неделю, сообщил аэропорт "Пулково".
"С 3 сентября увеличивается количество полетов из Санкт-Петербурга в Дубай с 7 до 10 раз в неделю. Перелеты будет выполнять авиакомпания Flydubai", - говорится в Telegram-канале аэропорта.
Теперь пассажиры смогут воспользоваться еще тремя утренними рейсами, которые будут вылетать из "Пулково" по средам, пятницам и воскресеньям в 08.05 мск.
Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737 MAX.
