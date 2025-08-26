https://ria.ru/20250826/flydubai-2037718223.html

Flydubai увеличит количество рейсов из Петербурга в Дубай

Flydubai увеличит количество рейсов из Петербурга в Дубай

Эмиратская авиакомпания Flydubai увеличит с 3 сентября количество рейсов из Санкт-Петербурга в Дубай с 7 до 10 в неделю, сообщил аэропорт "Пулково". РИА Новости, 26.08.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Эмиратская авиакомпания Flydubai увеличит с 3 сентября количество рейсов из Санкт-Петербурга в Дубай с 7 до 10 в неделю, сообщил аэропорт "Пулково". "С 3 сентября увеличивается количество полетов из Санкт-Петербурга в Дубай с 7 до 10 раз в неделю. Перелеты будет выполнять авиакомпания Flydubai", - говорится в Telegram-канале аэропорта. Теперь пассажиры смогут воспользоваться еще тремя утренними рейсами, которые будут вылетать из "Пулково" по средам, пятницам и воскресеньям в 08.05 мск. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737 MAX.

