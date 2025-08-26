https://ria.ru/20250826/es-2037670332.html

В ЕС обсудят гарантии безопасности Украине 28-30 августа

БРЮССЕЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Гарантии безопасности Украине от Евросоюза, а также усиление санкционного давления на Россию обсудят 28-30 августа главы МИД и минобороны стран сообщества на неформальных заседаниях, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер. "По гарантиям безопасности продолжаются обсуждения, предпринимаются дипломатические усилия… На неформальных заседаниях мы также обсудим, как мы можем усилить давление на Россию, как мы можем еще больше и эффективнее поддерживать Украину", - сказала она. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит очередной 19-й пакет антироссийских санкций, его рассчитывают ввести в действие в начале сентября. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 18 пакетов санкций против РФ. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

