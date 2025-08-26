https://ria.ru/20250826/erdogan-2037711476.html

Эрдоган заложит фундамент нового проекта по обороне, пишут СМИ

АНКАРА, 26 авг – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет в среду участие в церемонии закладки фундамента нового проекта, реализуемого государственным оборонным подрядчиком Aselsan, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "По словам осведомленных источников, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в церемонии закладки фундамента нового проекта, реализуемого государственным оборонным подрядчиком Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS. Эрдоган планирует посетить строительную площадку технологической базы Aselsan в Огулбее недалеко от Анкары в среду, сообщили источники, пожелавшие остаться неназванными. Представитель Aselsan отказался от комментариев", - сообщило агентство. Ранее в этом году Aselsan заявила, что получит от правительства льготы на сумму 616 миллионов долларов на производство компонентов для ключевого проекта по противоракетной обороне, над которым работает страна. Проект, получивший название "Стальной купол", будет включать в себя радары, датчики и электронику для интеллектуальных боеприпасов. По данным Aselsan, эти инвестиции могут создать около 2244 рабочих мест. Акции компании выросли на 149% с начала года, что сделало ее крупнейшим участником турецкого индекса Borsa Istanbul 100. По состоянию на 26 августа ее рыночная капитализация составляет 20 миллиардов долларов. Aselsan участвует в большинстве амбициозных проектов Турции в области оборонной промышленности, от беспилотных летательных аппаратов до систем обороны. Турция разрабатывает многоуровневую систему противовоздушной обороны "Стальной купол", утверждается, что такая система ПВО является более комплексной, чем израильский "Железный купол". Тема обсуждалась на заседании ведомств по оборонной промышленности под председательством президента Турции. Ранее газета Hürriyet утверждала, что Турция может подключить закупленные у России ЗРК С-400 в разрабатываемую систему ПВО.

