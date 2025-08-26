Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заложит фундамент нового проекта по обороне, пишут СМИ - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/erdogan-2037711476.html
Эрдоган заложит фундамент нового проекта по обороне, пишут СМИ
Эрдоган заложит фундамент нового проекта по обороне, пишут СМИ - РИА Новости, 26.08.2025
Эрдоган заложит фундамент нового проекта по обороне, пишут СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет в среду участие в церемонии закладки фундамента нового проекта, реализуемого государственным оборонным подрядчиком... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T17:24:00+03:00
2025-08-26T17:24:00+03:00
в мире
турция
анкара (провинция)
россия
реджеп тайип эрдоган
с-400 «триумф»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030831200_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_7353582da86572fd314b3a8f67720ed3.jpg
АНКАРА, 26 авг – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет в среду участие в церемонии закладки фундамента нового проекта, реализуемого государственным оборонным подрядчиком Aselsan, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "По словам осведомленных источников, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в церемонии закладки фундамента нового проекта, реализуемого государственным оборонным подрядчиком Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS. Эрдоган планирует посетить строительную площадку технологической базы Aselsan в Огулбее недалеко от Анкары в среду, сообщили источники, пожелавшие остаться неназванными. Представитель Aselsan отказался от комментариев", - сообщило агентство. Ранее в этом году Aselsan заявила, что получит от правительства льготы на сумму 616 миллионов долларов на производство компонентов для ключевого проекта по противоракетной обороне, над которым работает страна. Проект, получивший название "Стальной купол", будет включать в себя радары, датчики и электронику для интеллектуальных боеприпасов. По данным Aselsan, эти инвестиции могут создать около 2244 рабочих мест. Акции компании выросли на 149% с начала года, что сделало ее крупнейшим участником турецкого индекса Borsa Istanbul 100. По состоянию на 26 августа ее рыночная капитализация составляет 20 миллиардов долларов. Aselsan участвует в большинстве амбициозных проектов Турции в области оборонной промышленности, от беспилотных летательных аппаратов до систем обороны. Турция разрабатывает многоуровневую систему противовоздушной обороны "Стальной купол", утверждается, что такая система ПВО является более комплексной, чем израильский "Железный купол". Тема обсуждалась на заседании ведомств по оборонной промышленности под председательством президента Турции. Ранее газета Hürriyet утверждала, что Турция может подключить закупленные у России ЗРК С-400 в разрабатываемую систему ПВО.
https://ria.ru/20250820/putin-2036498421.html
https://ria.ru/20250826/briks-2037574468.html
турция
анкара (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030831200_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_5fb2f8afdad5163b55d0f77f5220eff5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, анкара (провинция), россия, реджеп тайип эрдоган, с-400 «триумф»
В мире, Турция, Анкара (провинция), Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, С-400 «Триумф»
Эрдоган заложит фундамент нового проекта по обороне, пишут СМИ

Bloomberg: Эрдоган примет участие в закладе фундамента проекта Aselsan

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 26 авг – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет в среду участие в церемонии закладки фундамента нового проекта, реализуемого государственным оборонным подрядчиком Aselsan, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"По словам осведомленных источников, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в церемонии закладки фундамента нового проекта, реализуемого государственным оборонным подрядчиком Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS. Эрдоган планирует посетить строительную площадку технологической базы Aselsan в Огулбее недалеко от Анкары в среду, сообщили источники, пожелавшие остаться неназванными. Представитель Aselsan отказался от комментариев", - сообщило агентство.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Путин проинформировал Эрдогана об итогах встречи с Трампом
20 августа, 13:53
Ранее в этом году Aselsan заявила, что получит от правительства льготы на сумму 616 миллионов долларов на производство компонентов для ключевого проекта по противоракетной обороне, над которым работает страна. Проект, получивший название "Стальной купол", будет включать в себя радары, датчики и электронику для интеллектуальных боеприпасов. По данным Aselsan, эти инвестиции могут создать около 2244 рабочих мест.
Акции компании выросли на 149% с начала года, что сделало ее крупнейшим участником турецкого индекса Borsa Istanbul 100. По состоянию на 26 августа ее рыночная капитализация составляет 20 миллиардов долларов.
Aselsan участвует в большинстве амбициозных проектов Турции в области оборонной промышленности, от беспилотных летательных аппаратов до систем обороны.
Турция разрабатывает многоуровневую систему противовоздушной обороны "Стальной купол", утверждается, что такая система ПВО является более комплексной, чем израильский "Железный купол". Тема обсуждалась на заседании ведомств по оборонной промышленности под председательством президента Турции. Ранее газета Hürriyet утверждала, что Турция может подключить закупленные у России ЗРК С-400 в разрабатываемую систему ПВО.
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В Турции призвали отказаться от Запада и присоединиться к БРИКС
05:33
 
В миреТурцияАнкара (провинция)РоссияРеджеп Тайип ЭрдоганС-400 «Триумф»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала