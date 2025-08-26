https://ria.ru/20250826/druzhba-2037579721.html

Китай и Россия должны углублять дружбу, заявил Си Цзиньпин

Китай и Россия должны углублять дружбу, заявил Си Цзиньпин

Китай и Россия должны углублять дружбу, заявил Си Цзиньпин

Пекин и Москва должны продолжать традиционную дружбу, углублять стратегическое взаимодоверие и укреплять сотрудничество, заявил во вторник председатель КНР Си... РИА Новости, 26.08.2025

ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Пекин и Москва должны продолжать традиционную дружбу, углублять стратегическое взаимодоверие и укреплять сотрудничество, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.Во вторник в Пекине Си Цзиньпин встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным."Стороны должны продолжать свою традиционную дружбу, углублять стратегическое взаимодоверие, укреплять обмены и сотрудничество в различных областях, совместно защищать интересы безопасности и развития обеих стран", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.

