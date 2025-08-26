Китай и Россия должны углублять дружбу, заявил Си Цзиньпин

Рейтинг@Mail.ru
07:28 26.08.2025 (обновлено: 07:43 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/druzhba-2037579721.html
2025-08-26T07:28:00+03:00
2025-08-26T07:43:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015803801_0:0:3127:1759_1920x0_80_0_0_d7d1457459411752e5111e801df26372.jpg
ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Пекин и Москва должны продолжать традиционную дружбу, углублять стратегическое взаимодоверие и укреплять сотрудничество, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.Во вторник в Пекине Си Цзиньпин встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным."Стороны должны продолжать свою традиционную дружбу, углублять стратегическое взаимодоверие, укреплять обмены и сотрудничество в различных областях, совместно защищать интересы безопасности и развития обеих стран", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
https://ria.ru/20250825/rossija-2037477270.html
ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Пекин и Москва должны продолжать традиционную дружбу, углублять стратегическое взаимодоверие и укреплять сотрудничество, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.
Во вторник в Пекине Си Цзиньпин встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.
"Стороны должны продолжать свою традиционную дружбу, углублять стратегическое взаимодоверие, укреплять обмены и сотрудничество в различных областях, совместно защищать интересы безопасности и развития обеих стран", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Россия и Китай укрепляют партнерство в условиях вызовов, заявил Володин
Вчера, 16:00
 
