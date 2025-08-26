https://ria.ru/20250826/delo-2037679968.html

Опрос показал, как дело Эпштейна влияет на мнение американцев о Трампе

Опрос показал, как дело Эпштейна влияет на мнение американцев о Трампе - РИА Новости, 26.08.2025

Опрос показал, как дело Эпштейна влияет на мнение американцев о Трампе

Дело покойного финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, влияет на мнение 65% избирателей о президенте США... РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Дело покойного финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, влияет на мнение 65% избирателей о президенте США Дональде Трампе, следует из опроса социологической службы Harvard CAPS-Harris. Согласно результатам опроса, 65% респондентов говорят о том, что прозрачность в расследовании скандального дела оказывает влияние на их отношение к президенту. По мнению 42% опрошенных, Трамп плохо справляется с делом Эпштейна, еще 32% дают такую же оценку действиям генпрокурора США Пэм Бонди и 29% - действиям главы ФБР Кэша Пателя. По мнению 79% американцев, в деле, вероятно, по приказу элит утаивается часть информации, еще 66% говорят о том, что необходимо увеличить давление на администрацию Трампа в этом вопросе. Опрос проводился 20-21 августа среди 2025 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 2,2%. В августе комитет по надзору палаты представителей конгресса США направил повестки на дачу показаний в рамках дела финансиста Эпштейна в адрес бывшего президента Билла Клинтона, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, а также восьми бывших генеральных прокуроров и директоров ФБР. Как сообщил председатель комитета Джеймс Комер, по делу допросят бывшего прокурора и министра труда в первой администрации Трампа Алекса Акосту. Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как нынешняя администрация не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Дональда Трампа рассекретить файлы. Шквал критики обрушился на Трампа, в том числе от сторонников, после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.

