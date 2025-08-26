https://ria.ru/20250826/bespilotniki-2037575089.html

В Ленобласти уничтожили четыре БПЛА ВСУ

Четыре БПЛА уничтожено силами ПВО в Кингисеппском районе Ленинградской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Четыре БПЛА уничтожено силами ПВО в Кингисеппском районе Ленинградской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко.Ранее в регионе объявлялась опасность атаки БПЛА."Четытре БПЛА уничтожено силами ПВО в Кингисеппском районе Ленобласти. Пострадавших и разрушений нет", - написал Дрозденко в Telegram-канале.

