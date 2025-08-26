https://ria.ru/20250826/bespilotniki-2037571613.html
В Ленобласти объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 26.08.2025
ленинградская область
александр дрозденко
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко."Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Возможно понижение скорости мобильного интернета", - написал он в Telegram-канале.
