Выбросов мазута на пляжах в Анапе не было больше месяца - РИА Новости, 26.08.2025
23:49 26.08.2025
Выбросов мазута на пляжах в Анапе не было больше месяца
Выбросов мазута на пляжах в Анапе не было больше месяца
Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море не обнаружили новых выбросов мазута на пляжах Анапы с 19 по 26 августа, сообщает... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T23:49:00+03:00
2025-08-26T23:49:00+03:00
происшествия
анапа
краснодарский край
черное море
крушение двух танкеров в керченском проливе
керченский пролив
россия
экология
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999890394_0:2:2889:1627_1920x0_80_0_0_65ab792885b4f3e189b4d0659069b032.jpg
КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море не обнаружили новых выбросов мазута на пляжах Анапы с 19 по 26 августа, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. "В Анапе с 19 по 26 августа новых выбросов мазута не обнаружили. Это данные по результатам ежедневного мониторинга береговой линии", - говорится в сообщении. Как сообщал оперштаб ранее, в периоды с 25 по 29 июля, с 29 июля по 5 августа, с 5 по 11 августа и с 11 по 19 августа новых выбросов нефтепродуктов также не фиксировали. Таким образом, выбросы мазута на побережье Анапы не фиксируются уже 33 дня подряд. Защитный вал, по данным оперштаба, сохранили только на одном участке, на пляже в поселке Джемете. Как отмечается, он еще нужен, так как недалеко от берега водолазы продолжают собирать осевший на дно мазут. Вал сохранят до завершения этих работ. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
Выбросов мазута на пляжах в Анапе не было больше месяца

С 19 по 26 августа на пляжах в Анапе не было новых выбросов мазута

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море
Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море. Архивное фото
КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море не обнаружили новых выбросов мазута на пляжах Анапы с 19 по 26 августа, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Анапе с 19 по 26 августа новых выбросов мазута не обнаружили. Это данные по результатам ежедневного мониторинга береговой линии", - говорится в сообщении.
Как сообщал оперштаб ранее, в периоды с 25 по 29 июля, с 29 июля по 5 августа, с 5 по 11 августа и с 11 по 19 августа новых выбросов нефтепродуктов также не фиксировали. Таким образом, выбросы мазута на побережье Анапы не фиксируются уже 33 дня подряд.
Защитный вал, по данным оперштаба, сохранили только на одном участке, на пляже в поселке Джемете. Как отмечается, он еще нужен, так как недалеко от берега водолазы продолжают собирать осевший на дно мазут. Вал сохранят до завершения этих работ.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
ПроисшествияАнапаКраснодарский крайЧерное мореКрушение двух танкеров в Керченском проливеКерченский проливРоссияЭкология
 
 
