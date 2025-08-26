Выбросов мазута на пляжах в Анапе не было больше месяца
С 19 по 26 августа на пляжах в Анапе не было новых выбросов мазута
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море
Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море не обнаружили новых выбросов мазута на пляжах Анапы с 19 по 26 августа, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В Анапе с 19 по 26 августа новых выбросов мазута не обнаружили. Это данные по результатам ежедневного мониторинга береговой линии", - говорится в сообщении.
Как сообщал оперштаб ранее, в периоды с 25 по 29 июля, с 29 июля по 5 августа, с 5 по 11 августа и с 11 по 19 августа новых выбросов нефтепродуктов также не фиксировали. Таким образом, выбросы мазута на побережье Анапы не фиксируются уже 33 дня подряд.
Защитный вал, по данным оперштаба, сохранили только на одном участке, на пляже в поселке Джемете. Как отмечается, он еще нужен, так как недалеко от берега водолазы продолжают собирать осевший на дно мазут. Вал сохранят до завершения этих работ.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
Суд взыскал компенсацию у владельца танкера "Волгонефть-239"
13 августа, 15:22