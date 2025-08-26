https://ria.ru/20250826/anapa-2037756555.html

Выбросов мазута на пляжах в Анапе не было больше месяца

Выбросов мазута на пляжах в Анапе не было больше месяца - РИА Новости, 26.08.2025

Выбросов мазута на пляжах в Анапе не было больше месяца

Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море не обнаружили новых выбросов мазута на пляжах Анапы с 19 по 26 августа, сообщает... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T23:49:00+03:00

2025-08-26T23:49:00+03:00

2025-08-26T23:49:00+03:00

происшествия

анапа

краснодарский край

черное море

крушение двух танкеров в керченском проливе

керченский пролив

россия

экология

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999890394_0:2:2889:1627_1920x0_80_0_0_65ab792885b4f3e189b4d0659069b032.jpg

КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море не обнаружили новых выбросов мазута на пляжах Анапы с 19 по 26 августа, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. "В Анапе с 19 по 26 августа новых выбросов мазута не обнаружили. Это данные по результатам ежедневного мониторинга береговой линии", - говорится в сообщении. Как сообщал оперштаб ранее, в периоды с 25 по 29 июля, с 29 июля по 5 августа, с 5 по 11 августа и с 11 по 19 августа новых выбросов нефтепродуктов также не фиксировали. Таким образом, выбросы мазута на побережье Анапы не фиксируются уже 33 дня подряд. Защитный вал, по данным оперштаба, сохранили только на одном участке, на пляже в поселке Джемете. Как отмечается, он еще нужен, так как недалеко от берега водолазы продолжают собирать осевший на дно мазут. Вал сохранят до завершения этих работ. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

https://ria.ru/20250822/mazut-2036920755.html

https://ria.ru/20250813/tanker-2035033169.html

анапа

краснодарский край

черное море

керченский пролив

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, анапа, краснодарский край, черное море, крушение двух танкеров в керченском проливе, керченский пролив, россия, экология