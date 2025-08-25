Названы регионы с самой низкой долей затрат на ЖКУ
В Ингушетии и Новгородской области доля затрат на ЖКУ составила 4,6%
Счета на оплату ЖКХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Самая низкая среди регионов России доля затрат на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в потребительских расходах семей, порядка 4,6%, зафиксирована в Ингушетии, самая высокая – в Новгородской области, на уровне 13,6%, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Ситуация с ЖКУ по стране
Одной из острых и широко обсуждаемых тем в нашей стране является ситуация в сфере ЖКХ. Периодическое повышение тарифов зачастую происходит на фоне непрозрачности системы ценообразования и частых вопросов по поводу качества предоставляемых услуг. Рост тарифов на ЖКУ оказывает влияние на инфляцию, а также затрагивает социальный аспект – для многих жителей России рост тарифов ощутимо сказывается на их семейном бюджете.
В 2024 году, несмотря на увеличение тарифов, на фоне позитивной динамики доходов и расходов населения доля затрат на ЖКУ в потребительских расходах немного снизилась. Как отмечают специалисты, среди отдельных регионов нагрузка оплаты ЖКУ на семейные бюджеты распределена довольно неоднородно.
Для оценки ситуации в данной сфере эксперты РИА Новости рассчитали долю расходов семей на ЖКУ в совокупных потребительских расходах в субъектах РФ. В расходы, помимо трат непосредственно на жилищно-коммунальные услуги, включили оплату топлива для освещения и отопления жилья. На основании этих данных был составлен рейтинг регионов России по доле расходов населения на ЖКУ.
Эксперт посоветовал, как погасить крупный долг за ЖКУ
23 июня, 02:05
Разброс между регионами
Результаты исследования показывают, что доля потребительских расходов среднестатистической семьи региона, потраченная на оплату ЖКУ и топлива в 2024 в субъектах РФ изменяется в диапазоне от 4,6% до 13,6%. Такие существенные различия между регионами обусловлены влиянием целого ряда факторов, среди которых - величина тарифов на ЖКУ, уровень потребительских расходов семей, степень газификации, общий объем потребления данных услуг, который, в свою очередь, зачастую зависит от климатических условий.
По итогам 2024 года наименьшая доля затрат на ЖКУ - в Ингушетии. Здесь она составляет 4,6%. Также низкие значения в Кабардино-Балкарии, Астраханской области, Дагестане и Калмыкии. В этих субъектах РФ доля затрат семей на ЖКУ составляет менее 7% совокупных потребительских расходов. Всего же жители 59 регионов тратят на ЖКУ не более 10% из общего объема своих потребительских расходов.
Самая большая доля расходов на ЖКУ в Новгородской области (13,6%), Магаданской области (13,5%) и в Бурятии (13,1%). Всего же свыше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату ЖКУ жители 26 субъектов РФ.
Снижение трат на ЖКУ
В целом по стране доля затрат на ЖКУ в потребительских расходах по сравнению с 2023 годом снизилась на 0,2 процентного пункта и составила 9,4%. Сокращение доли произошло в 52 регионах. Наиболее существенно она снизилась в Чукотском автономном округе (-5,5 процентных пункта), Новосибирской области (-3,3), Тамбовской области (-2,6), Ингушетии (-2,4) и в Воронежской области (-2,0).
В 29 субъектах РФ доля расходов на ЖКУ увеличилась. Самый существенный рост доли произошел в Магаданской области (+3,1 процентных пункта), Мордовии (+2,2), Еврейской автономной области (+1,9), Новгородской области (+1,8) и в Хабаровской крае (+1,6).
В четырех регионах доля затрат на ЖКУ по сравнению с 2023 годом не изменилась.
Экспертами РИА Новости также был рассчитан объем денежных средств, затрачиваемых семьей на ЖКУ в регионах. В среднем по России ежемесячные траты среднестатистической семьи на ЖКУ в 2024 году составляли 5933 рубля. При этом наиболее значительные траты были в Магаданской области – средняя семья здесь платила за ЖКУ более одиннадцати тысяч рублей в месяц. Свыше десяти тысяч рублей в месяц расходовали на ЖКУ в Москве, Камчатском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.
Меньше всех платят за жилищно-коммунальные услуги жители Тамбовской области, Ингушетии, Брянской области и Северной Осетии. Расходы среднестатистической семьи в перечисленных регионах России составляли в 2024 году менее 3,6 тысяч рублей в месяц.