Названы регионы с самой низкой долей затрат на ЖКУ

2025-08-25T00:07:00+03:00

россия

республика ингушетия

магаданская область

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001894705_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_418a059fe4eb5b7c13919cfe61933120.jpg

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Самая низкая среди регионов России доля затрат на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в потребительских расходах семей, порядка 4,6%, зафиксирована в Ингушетии, самая высокая – в Новгородской области, на уровне 13,6%, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Ситуация с ЖКУ по странеОдной из острых и широко обсуждаемых тем в нашей стране является ситуация в сфере ЖКХ. Периодическое повышение тарифов зачастую происходит на фоне непрозрачности системы ценообразования и частых вопросов по поводу качества предоставляемых услуг. Рост тарифов на ЖКУ оказывает влияние на инфляцию, а также затрагивает социальный аспект – для многих жителей России рост тарифов ощутимо сказывается на их семейном бюджете. В 2024 году, несмотря на увеличение тарифов, на фоне позитивной динамики доходов и расходов населения доля затрат на ЖКУ в потребительских расходах немного снизилась. Как отмечают специалисты, среди отдельных регионов нагрузка оплаты ЖКУ на семейные бюджеты распределена довольно неоднородно. Для оценки ситуации в данной сфере эксперты РИА Новости рассчитали долю расходов семей на ЖКУ в совокупных потребительских расходах в субъектах РФ. В расходы, помимо трат непосредственно на жилищно-коммунальные услуги, включили оплату топлива для освещения и отопления жилья. На основании этих данных был составлен рейтинг регионов России по доле расходов населения на ЖКУ. Разброс между регионамиРезультаты исследования показывают, что доля потребительских расходов среднестатистической семьи региона, потраченная на оплату ЖКУ и топлива в 2024 в субъектах РФ изменяется в диапазоне от 4,6% до 13,6%. Такие существенные различия между регионами обусловлены влиянием целого ряда факторов, среди которых - величина тарифов на ЖКУ, уровень потребительских расходов семей, степень газификации, общий объем потребления данных услуг, который, в свою очередь, зачастую зависит от климатических условий. По итогам 2024 года наименьшая доля затрат на ЖКУ - в Ингушетии. Здесь она составляет 4,6%. Также низкие значения в Кабардино-Балкарии, Астраханской области, Дагестане и Калмыкии. В этих субъектах РФ доля затрат семей на ЖКУ составляет менее 7% совокупных потребительских расходов. Всего же жители 59 регионов тратят на ЖКУ не более 10% из общего объема своих потребительских расходов. Самая большая доля расходов на ЖКУ в Новгородской области (13,6%), Магаданской области (13,5%) и в Бурятии (13,1%). Всего же свыше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату ЖКУ жители 26 субъектов РФ. Снижение трат на ЖКУ В целом по стране доля затрат на ЖКУ в потребительских расходах по сравнению с 2023 годом снизилась на 0,2 процентного пункта и составила 9,4%. Сокращение доли произошло в 52 регионах. Наиболее существенно она снизилась в Чукотском автономном округе (-5,5 процентных пункта), Новосибирской области (-3,3), Тамбовской области (-2,6), Ингушетии (-2,4) и в Воронежской области (-2,0). В 29 субъектах РФ доля расходов на ЖКУ увеличилась. Самый существенный рост доли произошел в Магаданской области (+3,1 процентных пункта), Мордовии (+2,2), Еврейской автономной области (+1,9), Новгородской области (+1,8) и в Хабаровской крае (+1,6). В четырех регионах доля затрат на ЖКУ по сравнению с 2023 годом не изменилась. Экспертами РИА Новости также был рассчитан объем денежных средств, затрачиваемых семьей на ЖКУ в регионах. В среднем по России ежемесячные траты среднестатистической семьи на ЖКУ в 2024 году составляли 5933 рубля. При этом наиболее значительные траты были в Магаданской области – средняя семья здесь платила за ЖКУ более одиннадцати тысяч рублей в месяц. Свыше десяти тысяч рублей в месяц расходовали на ЖКУ в Москве, Камчатском крае и Ямало-Ненецком автономном округе. Меньше всех платят за жилищно-коммунальные услуги жители Тамбовской области, Ингушетии, Брянской области и Северной Осетии. Расходы среднестатистической семьи в перечисленных регионах России составляли в 2024 году менее 3,6 тысяч рублей в месяц.

