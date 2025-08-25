Рейтинг@Mail.ru
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2
06:22 25.08.2025
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2
Подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксированы у берегов Камчатки, сообщил Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 25.08.2025
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
тихий океан
российская академия наук
россия
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 авг – РИА Новости. Подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксированы у берегов Камчатки, сообщил Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. Землетрясение произошло в 163 километрах от Петропавловска-Камчатского в 02.56 UTC (14.56 по камчатскому времени, 05.56 мск) 25 августа. Эпицентр подземных толчков располагался в акватории Тихого океана. "Глубина (километры): 33.4. Магнитуда: 5.2", – поделились ученые данными в своем Telegram-канале. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается.
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, тихий океан, российская академия наук, россия
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Российская академия наук, Россия
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 авг – РИА Новости. Подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксированы у берегов Камчатки, сообщил Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
Землетрясение произошло в 163 километрах от Петропавловска-Камчатского в 02.56 UTC (14.56 по камчатскому времени, 05.56 мск) 25 августа. Эпицентр подземных толчков располагался в акватории Тихого океана.
"Глубина (километры): 33.4. Магнитуда: 5.2", – поделились ученые данными в своем Telegram-канале.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается.
ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийТихий океанРоссийская академия наукРоссия
 
 
