У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 авг – РИА Новости. Подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксированы у берегов Камчатки, сообщил Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. Землетрясение произошло в 163 километрах от Петропавловска-Камчатского в 02.56 UTC (14.56 по камчатскому времени, 05.56 мск) 25 августа. Эпицентр подземных толчков располагался в акватории Тихого океана. "Глубина (километры): 33.4. Магнитуда: 5.2", – поделились ученые данными в своем Telegram-канале. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается.

