https://ria.ru/20250825/zemletryasenie--2037386031.html

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 25.08.2025

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2

Ощутимое в населенных пунктах землетрясение магнитудой 6,2 произошло у восточного побережья Камчатки, сообщил местный филиал ФИЦ Единой геофизической службы... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T10:30:00+03:00

2025-08-25T10:30:00+03:00

2025-08-25T10:30:00+03:00

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

камчатка

петропавловск-камчатский

тихий океан

российская академия наук

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_da14a20d84dbe73490c7c19949efd3b3.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 авг – РИА Новости. Ощутимое в населенных пунктах землетрясение магнитудой 6,2 произошло у восточного побережья Камчатки, сообщил местный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. Это уже четвертое землетрясение магнитудой выше 5,0 за понедельник в регионе. "Магнитуда: 6,2. Координаты: 49.4521 северной широты, 160.3112 восточной долготы", – говорится в сообщении ученых в Telegram-канале. По данным сейсмологов, землетрясение зарегистрировано в понедельник в 06.48 по всемирному координированному времени (UTC) (18.48 по камчатскому времени, 09.48 мск). Подземные толчки произошли в акватории Тихого океана. Эпицентр сейсмособытия находился в 419 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 33,9 километра. Из карты инструментальной интенсивности, опубликованной учеными в Telegram-канале, следует, что подземные толчки ощущались в прибрежной зоне, в том числе в Петропавловске-Камчатском. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.

https://ria.ru/20250822/zemletryasenie-2036889693.html

https://ria.ru/20250817/indonezija-2035871149.html

камчатка

петропавловск-камчатский

тихий океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, камчатка, петропавловск-камчатский, тихий океан, российская академия наук, происшествия