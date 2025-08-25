https://ria.ru/20250825/zelenskiy-2037558717.html

"Принесет в жертву": в Киеве разоблачили жуткий план Зеленского

25.08.2025

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский, отказываясь идти на компромиссы с целью урегулировать конфликт на Украине, жертвует своей страной ради собственных амбиций, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Почему Зеленский стал таким бескомпромиссным? Он чётко понимает ситуацию, что терпение Трампа на исходе <…> Поэтому он сейчас идёт ва-банк и говорит Трампу: "А я тебе отказываю", чтобы сейчас любой ультиматум со стороны Трампа выглядел исключительно как давление из-за патриотической позиции Зеленского. Вот или вы надавите на Россию, или пусть Украина погибнет. Вот его простая логика поведения. Он готов сейчас принести Украину в жертву", — сказал он.Политик отметил, что Зеленский своими выходками добьётся только одного: или Украина полностью окажется под контролем России, или она будет подписывать мирное соглашение уже без него.В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме главу киевского режима и лидеров стран ЕС. Зеленский после переговоров заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, но точной даты встречи нет.В пятницу глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что встреча Владимира Путина и Зеленского не запланирована, но российский лидер готов с ним встретиться, когда будет готова повестка дня для саммита.

