Эксперт прокомментировала высказывания Зеленского о Крыме
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 25.08.2025
Эксперт прокомментировала высказывания Зеленского о Крыме
Эксперт прокомментировала высказывания Зеленского о Крыме
Эксперт прокомментировала высказывания Зеленского о Крыме
Заявление Владимира Зеленского о Крыме и новых российских регионах как украинской территории и одной семье не согласуется с нормами морали, заявила РИА Новости...
2025-08-25T13:46:00+03:00
2025-08-25T13:46:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о Крыме и новых российских регионах как украинской территории и одной семье не согласуется с нормами морали, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Ранее Зеленский назвал украинскими Донецк, Луганск и Крым, добавив, что там живут украинцы, расстояние с которыми однажды исчезнет и все снова будут вместе как одна семья и одна страна. Он назвал это вопросом времени. "Циничное заявление Зеленского не согласуется ни с одними нормами морали. Живущие в Крыму совместно с другими народами украинцы не просят Зеленского освободить их от собственной жизни. Чем руководствуется Зеленский, системно пытающийся уничтожить крымчан, среди которых есть и украинцы, рассказывая о "семье", сказать сложно", - сказала Ковитиди. По ее словам, киевские власти неоднократно предпринимали провокации и попытки навредить Крыму и крымчанам, в том числе, путем диверсий, терактов, обстрелов и блокад. "Крым выстоял и все преодолел благодаря помощи и системной поддержке России. Крымчане четко понимают, что мирной жизнью и уверенностью в завтрашнем дне они обязаны нашему президенту Владимиру Путину. Зеленского в Крыму никто не ждет и не поддерживает, в том числе этнические украинцы", - сказала Ковитиди. Она отметила, что в Крыму все народы живут в согласии и уважении. "Чего не скажешь об украинской власти, системно уничтожающей свой народ и славян за пределами Украины. О какой "семье" может говорить Зеленский, если люди на Украине ненавидят ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - ред.), открыто говоря, что украинская власть убивает свой народ ", - подчеркнула эксперт. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Эксперт прокомментировала высказывания Зеленского о Крыме

Ковитиди: циничные заявления Зеленского о Крыме не согласуются с нормами морали

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о Крыме и новых российских регионах как украинской территории и одной семье не согласуется с нормами морали, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
Ранее Зеленский назвал украинскими Донецк, Луганск и Крым, добавив, что там живут украинцы, расстояние с которыми однажды исчезнет и все снова будут вместе как одна семья и одна страна. Он назвал это вопросом времени.
"Циничное заявление Зеленского не согласуется ни с одними нормами морали. Живущие в Крыму совместно с другими народами украинцы не просят Зеленского освободить их от собственной жизни. Чем руководствуется Зеленский, системно пытающийся уничтожить крымчан, среди которых есть и украинцы, рассказывая о "семье", сказать сложно", - сказала Ковитиди.
По ее словам, киевские власти неоднократно предпринимали провокации и попытки навредить Крыму и крымчанам, в том числе, путем диверсий, терактов, обстрелов и блокад.
"Крым выстоял и все преодолел благодаря помощи и системной поддержке России. Крымчане четко понимают, что мирной жизнью и уверенностью в завтрашнем дне они обязаны нашему президенту Владимиру Путину. Зеленского в Крыму никто не ждет и не поддерживает, в том числе этнические украинцы", - сказала Ковитиди.
Она отметила, что в Крыму все народы живут в согласии и уважении. "Чего не скажешь об украинской власти, системно уничтожающей свой народ и славян за пределами Украины. О какой "семье" может говорить Зеленский, если люди на Украине ненавидят ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - ред.), открыто говоря, что украинская власть убивает свой народ ", - подчеркнула эксперт.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
