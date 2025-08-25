Рейтинг@Mail.ru
25.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:50 25.08.2025
Зеленский боится встречи с Путиным, заявил Миронов
Зеленский боится встречи с Путиным, заявил Миронов - РИА Новости, 25.08.2025
Зеленский боится встречи с Путиным, заявил Миронов
Владимир Зеленский боится переговоров с Россией и пытается путем провокаций сорвать их, потому что они неизбежно приведут к его отставке, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский боится переговоров с Россией и пытается путем провокаций сорвать их, потому что они неизбежно приведут к его отставке, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов. В воскресенье пресс-служба Курской АЭС объявила, что ПВО сбила украинский беспилотник возле атомной электростанции. При падении аппарат сдетонировал, в результате чего был поврежден трансформатор, уточнила пресс-служба. Станция добавила, что локальное возгорание потушено, после чего третий блок был разгружен на 50%, пострадавших нет. Пресс-служба подчеркнула, что радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. "Лидер киевского режима Владимир Зеленский пытается путем провокаций сорвать переговоры с РФ, потому что они неизбежно приведут к его отставке", - сказал Миронов. Он напомнил, что по итогам встречи в Вашингтоне Зеленский сказал, что готов к переговорам с президентом России. "Он и раньше их требовал, но все понимали, что кровавому клоуну это нужно лишь для того, чтобы устроить очередное шоу. В этот раз под нажимом Дональда Трампа он даже сказал, что якобы готов обсуждать территориальные вопросы", - добавил политик. Однако, по словам Миронова, по возвращению в Киев риторика изменилась, а в последние дни "паяц и вовсе распоясался". "Начались угрозы терактов в адрес Венгрии, атаки на Курскую АЭС. Укрофюрер явно получил команду от своих европейских кураторов любой ценой сорвать переговоры с Россией", - добавил он. Лидер партии считает очевидным, что сегодня именно Зеленский и его режим - это главное, хотя и не единственное препятствие к миру, ведь мир на Украине для главы киевского режима означает крах бездарного и разрушительного правления. "Именно этим объясняется страх Зеленского перед переговорами с Россией и перед Владимиром Путиным. И он выбирает ужас без конца для народа, чем ужасный конец для себя. Но этот конец обязательно наступит и уже довольно скоро!", - подытожил Миронов. Владимир Зеленский заявил, что в понедельник планирует обсудить со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом подготовку к возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным, хотя Москва заявляла, что для такой встречи должна быть президентская повестка. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что президент России Владимир Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Владимиром Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора на прошлой неделе Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Как подчеркнул ранее Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также уточнил, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.
курская аэс, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, Курская АЭС, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Зеленский боится встречи с Путиным, заявил Миронов

Миронов: Зеленский боится встречи с Путиным и пытается сорвать переговоры с РФ

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский боится переговоров с Россией и пытается путем провокаций сорвать их, потому что они неизбежно приведут к его отставке, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов.
В воскресенье пресс-служба Курской АЭС объявила, что ПВО сбила украинский беспилотник возле атомной электростанции. При падении аппарат сдетонировал, в результате чего был поврежден трансформатор, уточнила пресс-служба. Станция добавила, что локальное возгорание потушено, после чего третий блок был разгружен на 50%, пострадавших нет. Пресс-служба подчеркнула, что радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.
"Лидер киевского режима Владимир Зеленский пытается путем провокаций сорвать переговоры с РФ, потому что они неизбежно приведут к его отставке", - сказал Миронов.
Он напомнил, что по итогам встречи в Вашингтоне Зеленский сказал, что готов к переговорам с президентом России. "Он и раньше их требовал, но все понимали, что кровавому клоуну это нужно лишь для того, чтобы устроить очередное шоу. В этот раз под нажимом Дональда Трампа он даже сказал, что якобы готов обсуждать территориальные вопросы", - добавил политик.
Однако, по словам Миронова, по возвращению в Киев риторика изменилась, а в последние дни "паяц и вовсе распоясался".
"Начались угрозы терактов в адрес Венгрии, атаки на Курскую АЭС. Укрофюрер явно получил команду от своих европейских кураторов любой ценой сорвать переговоры с Россией", - добавил он.
Лидер партии считает очевидным, что сегодня именно Зеленский и его режим - это главное, хотя и не единственное препятствие к миру, ведь мир на Украине для главы киевского режима означает крах бездарного и разрушительного правления.
"Именно этим объясняется страх Зеленского перед переговорами с Россией и перед Владимиром Путиным. И он выбирает ужас без конца для народа, чем ужасный конец для себя. Но этот конец обязательно наступит и уже довольно скоро!", - подытожил Миронов.
Владимир Зеленский заявил, что в понедельник планирует обсудить со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом подготовку к возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным, хотя Москва заявляла, что для такой встречи должна быть президентская повестка.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что президент России Владимир Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Владимиром Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора на прошлой неделе Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Как подчеркнул ранее Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
Он также уточнил, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.
Специальная военная операция на Украине
 
 
