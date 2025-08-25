https://ria.ru/20250825/zapad-2037337669.html

Внешнеполитические стратегии Глобального Юга: отрицание западного опыта

С конфликтом Запада и России на Украине, который с начала СВО принял открытый характер, мировое сообщество зримо разделилось на Запад и те страны, которые себя с ним ассоциируют, и на Глобальный Юг и Восток, которые сделали выбор в пользу того, что широко трактуется как стратегическая автономия. Современное прочтение политики неприсоединения эпохи холодной войны — эта линия поведения обусловила крупнейшую, по оценкам самих западных экспертов, внешнеполитическую катастрофу Запада, рассчитывавшего на возможность контролировать международное позиционирование этих стран, будь то через ООН или разного рода многосторонние форматы, призванные оказывать давление на Россию в обход всемирной организации. Была бита ставка на то, что развивающиеся страны примут участие в планах глобальной изоляции России.Такая ситуация наиболее ярко выявила качественно новую расстановку сил на мировой арене, которая широко квалифицируется как многополярность. Она не побуждает занимать чью-либо сторону в конфликтах Запада с Россией или Китаем. Государства Глобального Юга и Востока оказались в более разряженной среде, предоставляющей им значительное пространство для внешнеполитического маневра, включая экономически обоснованную (скупить оптом 140 государств у Запада просто нет ресурсов) потребность в диверсификации торговых и иных связей в целях своего развития.И на этой волне администрация Д. Трампа не могла придумать ничего лучше, как выбрать в качестве показательных примеров для своего тарифного давления Бразилию, Индию и ЮАР. Если последнюю наказали за участие БРИКС, то Бразилию — за независимую внешнюю политику и якобы преследование друга Трампа Ж. Болсонару, а Индию — за сотрудничество с Россией и в особенности за закупки ею российской нефти. Примеры, которые должны были бы стать убедительными для всех остальных государств Глобального Юга и Востока, похоже, оборачиваются бумерангом для Вашингтона. Президент Лула да Силва дал жестокую публичную отповедь Трампу (на США приходится 1,7 процента бразильского экспорта).Не менее твердо выступил и Нью-Дели, поставленный в сложное положение бесцеремонным давлением, причем на явном контрасте с Китаем, который задействовал свои преимущества по части поставки редкоземов и магнитов из них, включая отказы в лицензиях на их экспорт, унизительное (для Америки) требование предоставления данных об их конечном применении (все эти металлы — двойного назначения) и контроль за тем, чтобы западные импортеры не создавали их резервных запасов. Индийской стороне осталось только указать на то, что сами США и их европейские союзники продолжают торговать с Россией, включая поставки нефти и СПГ через третьи страны. А на днях министр иностранных дел С. Джайшанкар предложил западным странам просто не покупать нефть у Индии.Трудно сказать, чем этот разлад закончится, но он уже побуждает Индию активизировать контакты с Пекином (на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года обеим сторонам удалось договориться о деэскалации на границе) и в целом делать ставку на развитие сотрудничества с партнерами по БРИКС и ШОС (саммит последней удачно состоится в начале сентября в Китае).Таким образом, Индия, лидирующая по темпам экономического роста в мире (6,3 процента) и имеющая различные форматы сотрудничества с Западом, включая Четырехсторонний диалог по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (с участием США, Японии и Австралии), подверглась, мягко говоря, унизительному обращению, которое может говорить только об одном: никакое сотрудничество с западными странами не гарантирует от выкручивания рук, отсылающего ко временам колониализма. И если тебе нечем защититься, то тем более. Собственно, это и остается в сухом остатке от текущей западной политики. Если обобщить и взять то, как США обошлись с союзниками, включая ЕС и Швейцарию (занимает ключевую позицию в торговле золотом — на ее территории через аффинажный процесс проходит 70 процентов золотых слитков), то не удивительно, что на гаагский саммит НАТО не явились представители Японии, Южной Кореи и даже Австралии. Это красноречиво говорит и о перспективах очередной "глобализации" альянса.Примечательно, что Индию, а с ней и всех остальных обрабатывают на экспертном уровне, притом что индийское политологическое сообщество и общественное мнение традиционно были восприимчивы к западной точке зрения. Со своим менторским опусом в адрес Нью-Дели выступил на страницах журнала Foreign Affairs (номер за июль-август 2025 года, статья "Ложные великодержавные представления Индии") американец Эшли Теллис, призывающий индийское правительство прямо ассоциировать себя с Западом и западной политикой, так как иначе — без союзников против "китайской агрессии" — вроде как по нынешним временам нельзя.Другая американка, С. Пейн, в свежем номере того же журнала за сентябрь-октябрь (статья "Сушей или морем") рассуждает о морских и континентальных державах, пытаясь доказать ущербность последних, но одновременно и их преимущество — ввиду неподконтрольности Западу сухопутных коммуникаций, скажем, в Евразии. Тут можно напомнить, что один из основоположников западной геополитики англичанин Х. Маккиндер еще сто лет назад предсказывал закат атлантических (то есть морских) держав и ключевое значение Мирового острова, или "Хартленда", каковым является Евразийский континент, на котором, как мы это наблюдаем, успешно сотрудничают Россия, Китай, Индия и другие расположенные там страны в рамках БРИКС, ШОС и иных региональных форматов. Не обошлось и без призыва пользоваться преимуществами пресловутого "порядка, основанного на правилах", — как дающего гарантии международной защиты национальных интересов "демократических стран", то есть с нами или против нас. Иначе — диктат как наш порядок.Интерес представляет та отповедь, которую деликатно дали индийские эксперты-международники этой проповеди американцев, что имеет значение, выходящее за рамки сугубо американо-индийских отношений. Речь прежде всего о собственном понимании национальных интересов и суверенитете — отсюда потребность в стратегической автономии, благо это обеспечивает преемственность по отношению ко всей внешнеполитической "большой стратегии" страны за период ее независимого существования. "Гибкая" Индия находится в переходном состоянии в части своего статуса в мировой политике и в любом случае не намерена идти по пути западных держав (надо учитывать цивилизационный фактор сложившейся многополярности: исторический образ действий Запада с опорой на силу претит другим культурам и цивилизациям, включая индийскую). Ее международное позиционирование также учитывает фрагментацию современного миропорядка, что предполагает меру неопределенности во внешней политике и "адаптивный реализм".На уровне практической политики вывод прост: нельзя полагаться на один американский рынок, каким бы "премиальным" он ни был. А если Токио готов жертвовать своим сельским хозяйством ради союзнических отношений с Вашингтоном, то Нью-Дели — вовсе нет. Да и в целом прошло время "эксклюзивных отношений" по типу жестких военно-политических альянсов против кого-то и для подготовки к войне. К тому же свои обязательства перед союзниками США заметно обесценивают, ставя их в зависимость от тарифных и иных привилегий для себя.Стоит только добавить, что и для России в тех политологических контактах, которые у нас были до СВО, американцы продвигали тезис о желательности нашей "стратегической автономии от Китая". Словом, времена гегемонии США и Запада миновали, но другие должны участвовать — несмотря ни на что и в собственных же интересах! — в постановке мизансцены ее вечности. Вроде все всем понятно, кроме самих американцев, инерционная внешняя политика которых вопиет об адаптивности к новой реальности и с их стороны.

