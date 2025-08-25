https://ria.ru/20250825/vsu-2037547701.html

Новогеоргиевку удерживал батальон ВСУ с иностранными наемниками

Новогеоргиевку удерживал батальон ВСУ с иностранными наемниками - РИА Новости, 25.08.2025

Новогеоргиевку удерживал батальон ВСУ с иностранными наемниками

Освобожденную российскими войсками Новогеоргиевку в Днепропетровской области ранее пытался удержать батальон ВСУ, включающий иностранных наемников, рассказал

ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Освобожденную российскими войсками Новогеоргиевку в Днепропетровской области ранее пытался удержать батальон ВСУ, включающий иностранных наемников, рассказал РИА Новости замкомандира взвода штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным "Стёпа". "Батальон - это точно. И плюс вспомогательный. Это непосредственно и взводы ГРВшников (гранатометный взвод – ред.) должен быть, и взвод связистов. В деревне (Новогеоргиевке - ред.), да, потому что быстрым шагом идешь, (иностранные - ред.) наемники и спецы, которые не успевают переместиться, вот они и дают бой", – сказал "Стёпа". По его словам, противник применяет очень плотное минирование подходов к оккупированным населенным пунктам, которое устанавливают профессионалы, а также с помощью тяжелых дронов "Баба-Яга" разбрасывает различные самодельные мины, замаскированные под бытовые предметы. "Первый оборонительный рубеж у них (ВСУ - ред.) - там все аккуратно, все выставляют, все делают. Видно, что это работают профессионалы. Не просто так люди, которые с улицы подобраны (мобилизованы - ред.). Человека с улицы подобранного за два, за три дня, я думаю, нельзя, невозможно научить тому, что иногда встречается на твоем пути, какие заграждения стоят", – добавил боец. Минобороны РФ 20 августа сообщило об освобождении населенного пункта Новогеоргиевка Днепропетровской области бойцами российской группировки войск "Восток".

