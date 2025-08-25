Рейтинг@Mail.ru
25.08.2025
Новогеоргиевку удерживал батальон ВСУ с иностранными наемниками
Специальная военная операция на Украине
 
20:51 25.08.2025
Новогеоргиевку удерживал батальон ВСУ с иностранными наемниками
Новогеоргиевку удерживал батальон ВСУ с иностранными наемниками
Освобожденную российскими войсками Новогеоргиевку в Днепропетровской области ранее пытался удержать батальон ВСУ, включающий иностранных наемников, рассказал... РИА Новости, 25.08.2025
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Освобожденную российскими войсками Новогеоргиевку в Днепропетровской области ранее пытался удержать батальон ВСУ, включающий иностранных наемников, рассказал РИА Новости замкомандира взвода штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным "Стёпа". "Батальон - это точно. И плюс вспомогательный. Это непосредственно и взводы ГРВшников (гранатометный взвод – ред.) должен быть, и взвод связистов. В деревне (Новогеоргиевке - ред.), да, потому что быстрым шагом идешь, (иностранные - ред.) наемники и спецы, которые не успевают переместиться, вот они и дают бой", – сказал "Стёпа". По его словам, противник применяет очень плотное минирование подходов к оккупированным населенным пунктам, которое устанавливают профессионалы, а также с помощью тяжелых дронов "Баба-Яга" разбрасывает различные самодельные мины, замаскированные под бытовые предметы. "Первый оборонительный рубеж у них (ВСУ - ред.) - там все аккуратно, все выставляют, все делают. Видно, что это работают профессионалы. Не просто так люди, которые с улицы подобраны (мобилизованы - ред.). Человека с улицы подобранного за два, за три дня, я думаю, нельзя, невозможно научить тому, что иногда встречается на твоем пути, какие заграждения стоят", – добавил боец. Минобороны РФ 20 августа сообщило об освобождении населенного пункта Новогеоргиевка Днепропетровской области бойцами российской группировки войск "Восток".
Замкомандира взвода о батальоне, включающем иностранных наемников
Освобожденную российскими войсками Новогеоргиевку в Днепропетровской области ранее пытался удержать батальон ВСУ, включающий иностранных наемников, рассказал РИА Новости замкомандира взвода штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным "Стёпа"
Новогеоргиевку удерживал батальон ВСУ с иностранными наемниками

Новогеоргиевку раннее удерживал батальон ВСУ с иностранными наемниками

ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Освобожденную российскими войсками Новогеоргиевку в Днепропетровской области ранее пытался удержать батальон ВСУ, включающий иностранных наемников, рассказал РИА Новости замкомандира взвода штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным "Стёпа".
"Батальон - это точно. И плюс вспомогательный. Это непосредственно и взводы ГРВшников (гранатометный взвод – ред.) должен быть, и взвод связистов. В деревне (Новогеоргиевке - ред.), да, потому что быстрым шагом идешь, (иностранные - ред.) наемники и спецы, которые не успевают переместиться, вот они и дают бой", – сказал "Стёпа".
По его словам, противник применяет очень плотное минирование подходов к оккупированным населенным пунктам, которое устанавливают профессионалы, а также с помощью тяжелых дронов "Баба-Яга" разбрасывает различные самодельные мины, замаскированные под бытовые предметы.
"Первый оборонительный рубеж у них (ВСУ - ред.) - там все аккуратно, все выставляют, все делают. Видно, что это работают профессионалы. Не просто так люди, которые с улицы подобраны (мобилизованы - ред.). Человека с улицы подобранного за два, за три дня, я думаю, нельзя, невозможно научить тому, что иногда встречается на твоем пути, какие заграждения стоят", – добавил боец.
Минобороны РФ 20 августа сообщило об освобождении населенного пункта Новогеоргиевка Днепропетровской области бойцами российской группировки войск "Восток".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.08.2025
Вчера, 16:31
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
