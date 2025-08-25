https://ria.ru/20250825/voronezh-2037561363.html
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.08.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что сил ПВО наготове. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T23:56:00+03:00
2025-08-25T23:56:00+03:00
2025-08-25T23:56:00+03:00
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968461785_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_1d3faf9b2918d04af5c5b92e5d290344.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что сил ПВО наготове. "На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - написал он в Telegram-канале.
воронежская область
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
