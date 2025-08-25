https://ria.ru/20250825/voronezh-2037561363.html

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что сил ПВО наготове. РИА Новости, 25.08.2025

безопасность

воронежская область

александр гусев (губернатор)

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что сил ПВО наготове. "На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - написал он в Telegram-канале.

воронежская область

2025

Новости

