Володин оценил уровень сотрудничества России и Китая

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи в понедельник... РИА Новости, 25.08.2025

ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи в понедельник оценил как беспрецедентный уровень сотрудничества между РФ и Китаем. "Президент России Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подчеркивают, что российско-китайское сотрудничество достигло наивысшего уровня за свою историю и носит характер отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. В современном мире это пример диалога, который строится на принципах открытости и доверия во всех областях. Надо сказать, что таких примеров мы не можем еще привести", - сказал Володин. По его словам, при всей сложности ситуации в мире, при тех вызовах, которые преодолевают РФ и КНР со стороны недружественных государств, которые пытаются остановить их развитие, Россия и Китай становятся ближе друг к другу. "В этой связи, конечно, роль парламентского измерения, может внести свой вклад в развитие отношений между нашими народами, нашими странами", - отметил председатель Госдумы. Вячеслав Володин во главе парламентской делегации РФ с 25 августа посещает Китайскую Народную Республику с официальным визитом по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи.

