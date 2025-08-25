Рейтинг@Mail.ru
Володин оценил уровень сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 25.08.2025 (обновлено: 15:59 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/volodin-2037460619.html
Володин оценил уровень сотрудничества России и Китая
Володин оценил уровень сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 25.08.2025
Володин оценил уровень сотрудничества России и Китая
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи в понедельник... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T15:00:00+03:00
2025-08-25T15:59:00+03:00
в мире
россия
китай
вячеслав володин
си цзиньпин
госдума рф
всекитайское собрание народных представителей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037476911_285:0:2579:1290_1920x0_80_0_0_b46802f5b282a6c2faa5fe8fa5eb3e52.jpg
ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи в понедельник оценил как беспрецедентный уровень сотрудничества между РФ и Китаем. "Президент России Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подчеркивают, что российско-китайское сотрудничество достигло наивысшего уровня за свою историю и носит характер отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. В современном мире это пример диалога, который строится на принципах открытости и доверия во всех областях. Надо сказать, что таких примеров мы не можем еще привести", - сказал Володин. По его словам, при всей сложности ситуации в мире, при тех вызовах, которые преодолевают РФ и КНР со стороны недружественных государств, которые пытаются остановить их развитие, Россия и Китай становятся ближе друг к другу. "В этой связи, конечно, роль парламентского измерения, может внести свой вклад в развитие отношений между нашими народами, нашими странами", - отметил председатель Госдумы. Вячеслав Володин во главе парламентской делегации РФ с 25 августа посещает Китайскую Народную Республику с официальным визитом по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи.
https://ria.ru/20250822/kitay-2036995381.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037476911_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_bfd4b5e645f51d1b04590124f0c1078a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, вячеслав володин, си цзиньпин, госдума рф, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Россия, Китай, Вячеслав Володин, Си Цзиньпин, Госдума РФ, Всекитайское собрание народных представителей
Володин оценил уровень сотрудничества России и Китая

Володин назвал беспрецедентным уровень сотрудничества между Россией и Китаем

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи во время встречи в Пекине
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи во время встречи в Пекине
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи в понедельник оценил как беспрецедентный уровень сотрудничества между РФ и Китаем.
"Президент России Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подчеркивают, что российско-китайское сотрудничество достигло наивысшего уровня за свою историю и носит характер отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. В современном мире это пример диалога, который строится на принципах открытости и доверия во всех областях. Надо сказать, что таких примеров мы не можем еще привести", - сказал Володин.
По его словам, при всей сложности ситуации в мире, при тех вызовах, которые преодолевают РФ и КНР со стороны недружественных государств, которые пытаются остановить их развитие, Россия и Китай становятся ближе друг к другу.
"В этой связи, конечно, роль парламентского измерения, может внести свой вклад в развитие отношений между нашими народами, нашими странами", - отметил председатель Госдумы.
Вячеслав Володин во главе парламентской делегации РФ с 25 августа посещает Китайскую Народную Республику с официальным визитом по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи.
Люди c китайскими национальными флагами - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
На Западе раскрыли, какой сигнал послал Китай США перед встречей с Россией
22 августа, 15:17
 
В миреРоссияКитайВячеслав ВолодинСи ЦзиньпинГосдума РФВсекитайское собрание народных представителей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала