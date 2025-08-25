https://ria.ru/20250825/voennye-2037352819.html
ВСУ занимали жилые дома в Днепропетровской области, рассказал боец
ВСУ занимали жилые дома в Днепропетровской области, рассказал боец
ВСУ занимали жилые дома в Днепропетровской области, рассказал боец
Украинские военные до освобождения ВС РФ Новогеоргиевки в Днепропетровской области оставили позиции возле населенного пункта и намеренно организовали оборону в...
специальная военная операция на украине
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские военные до освобождения ВС РФ Новогеоргиевки в Днепропетровской области оставили позиции возле населенного пункта и намеренно организовали оборону в его жилых кварталах, рассказал РИА Новости замкомандира взвода штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным "Степа". В среду, 20 августа, Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Новогеоргиевка в Днепропетровской области бойцами группировки войск ВС РФ "Восток". "По лесополосам в основном сидят "глазки", два-три человека максимум. А чаще всего двое, ну, если вдруг один отдыхает, один наблюдает. Таким макаром они воюют. И бегут. По лесополосам они бой не дают, отходят непосредственно до самого населенника (до Новогеоргиевки - ред.). И там уже непосредственно в самом населеннике у них прорыты от домов к домам окопы, траншеи, делают где-то пулеметные гнезда, ДЗОТы, ДОТы, укрепляются, используют частный сектор в виде оборонительных сооружений", - сказал "Степа". По его словам, противник не использовал окопы в лесополосах, а только заминировал их. "Непосредственно окопов они очень мало, уже по лесополосам очень мало окопов роют. Больше и чаще всего они их просто минируют. И непосредственно мины направленного действия, ножные, пехотные, противопехотные, там очень много", - добавил боец.
