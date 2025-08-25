Рейтинг@Mail.ru
ВСУ занимали жилые дома в Днепропетровской области, рассказал боец - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/voennye-2037352819.html
ВСУ занимали жилые дома в Днепропетровской области, рассказал боец
ВСУ занимали жилые дома в Днепропетровской области, рассказал боец - РИА Новости, 25.08.2025
ВСУ занимали жилые дома в Днепропетровской области, рассказал боец
Украинские военные до освобождения ВС РФ Новогеоргиевки в Днепропетровской области оставили позиции возле населенного пункта и намеренно организовали оборону в... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T05:08:00+03:00
2025-08-25T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_b91967d49c47a362b3c86a1aa1d3b5fd.jpg
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские военные до освобождения ВС РФ Новогеоргиевки в Днепропетровской области оставили позиции возле населенного пункта и намеренно организовали оборону в его жилых кварталах, рассказал РИА Новости замкомандира взвода штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным "Степа". В среду, 20 августа, Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Новогеоргиевка в Днепропетровской области бойцами группировки войск ВС РФ "Восток". "По лесополосам в основном сидят "глазки", два-три человека максимум. А чаще всего двое, ну, если вдруг один отдыхает, один наблюдает. Таким макаром они воюют. И бегут. По лесополосам они бой не дают, отходят непосредственно до самого населенника (до Новогеоргиевки - ред.). И там уже непосредственно в самом населеннике у них прорыты от домов к домам окопы, траншеи, делают где-то пулеметные гнезда, ДЗОТы, ДОТы, укрепляются, используют частный сектор в виде оборонительных сооружений", - сказал "Степа". По его словам, противник не использовал окопы в лесополосах, а только заминировал их. "Непосредственно окопов они очень мало, уже по лесополосам очень мало окопов роют. Больше и чаще всего они их просто минируют. И непосредственно мины направленного действия, ножные, пехотные, противопехотные, там очень много", - добавил боец.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f6feece58d131e43d8ee376dc9288be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепропетровская область
ВСУ занимали жилые дома в Днепропетровской области, рассказал боец

Украинские военные выстраивали оборону в жилых домах возле Новогеоргиевки

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские военные до освобождения ВС РФ Новогеоргиевки в Днепропетровской области оставили позиции возле населенного пункта и намеренно организовали оборону в его жилых кварталах, рассказал РИА Новости замкомандира взвода штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным "Степа".
В среду, 20 августа, Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Новогеоргиевка в Днепропетровской области бойцами группировки войск ВС РФ "Восток".
"По лесополосам в основном сидят "глазки", два-три человека максимум. А чаще всего двое, ну, если вдруг один отдыхает, один наблюдает. Таким макаром они воюют. И бегут. По лесополосам они бой не дают, отходят непосредственно до самого населенника (до Новогеоргиевки - ред.). И там уже непосредственно в самом населеннике у них прорыты от домов к домам окопы, траншеи, делают где-то пулеметные гнезда, ДЗОТы, ДОТы, укрепляются, используют частный сектор в виде оборонительных сооружений", - сказал "Степа".
По его словам, противник не использовал окопы в лесополосах, а только заминировал их.
"Непосредственно окопов они очень мало, уже по лесополосам очень мало окопов роют. Больше и чаще всего они их просто минируют. И непосредственно мины направленного действия, ножные, пехотные, противопехотные, там очень много", - добавил боец.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДнепропетровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала