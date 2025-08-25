https://ria.ru/20250825/uljanovsk-2037497759.html

В Ульяновске задержали мужчину, угрожавшего ножом в киберспортивном клубе

В Ульяновске задержали мужчину, угрожавшего ножом в киберспортивном клубе - РИА Новости, 25.08.2025

В Ульяновске задержали мужчину, угрожавшего ножом в киберспортивном клубе

Сотрудники Росгвардии обезоружили и задержали 38-летнего мужчину с ножом, который запер изнутри киберспортивный клуб и угрожал оружием окружающим в Ульяновске,... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T17:14:00+03:00

2025-08-25T17:14:00+03:00

2025-08-25T17:14:00+03:00

происшествия

ульяновск

ульяновская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935985674_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_50d2dfb7cf725542d2428b248d886fef.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обезоружили и задержали 38-летнего мужчину с ножом, который запер изнутри киберспортивный клуб и угрожал оружием окружающим в Ульяновске, сообщила пресс-служба Росгвардии. "При силовой поддержке спецназа Управления Росгвардии по Ульяновской области гражданин был обезоружен и задержан",- рассказали в ведомстве. По информации Росгвардии, инцидент произошел в одном из киберспортивных клубов Ульяновска. Мужчина был в опасном психическом состоянии. Он запер помещение изнутри и стал угрожать ножом окружающим и применением оружия в отношении себя. Задержанный оказался 38-летний местный житель. В результате его действий никто не пострадал. Злоумышленника направили в медицинское учреждение, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250825/zaderzhanie-2037472712.html

ульяновск

ульяновская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ульяновск, ульяновская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)