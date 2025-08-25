Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновске задержали мужчину, угрожавшего ножом в киберспортивном клубе
17:14 25.08.2025
В Ульяновске задержали мужчину, угрожавшего ножом в киберспортивном клубе
В Ульяновске задержали мужчину, угрожавшего ножом в киберспортивном клубе - РИА Новости, 25.08.2025
В Ульяновске задержали мужчину, угрожавшего ножом в киберспортивном клубе
Сотрудники Росгвардии обезоружили и задержали 38-летнего мужчину с ножом, который запер изнутри киберспортивный клуб и угрожал оружием окружающим в Ульяновске,... РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обезоружили и задержали 38-летнего мужчину с ножом, который запер изнутри киберспортивный клуб и угрожал оружием окружающим в Ульяновске, сообщила пресс-служба Росгвардии. "При силовой поддержке спецназа Управления Росгвардии по Ульяновской области гражданин был обезоружен и задержан",- рассказали в ведомстве. По информации Росгвардии, инцидент произошел в одном из киберспортивных клубов Ульяновска. Мужчина был в опасном психическом состоянии. Он запер помещение изнутри и стал угрожать ножом окружающим и применением оружия в отношении себя. Задержанный оказался 38-летний местный житель. В результате его действий никто не пострадал. Злоумышленника направили в медицинское учреждение, заключили в пресс-службе.
происшествия, ульяновск, ульяновская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Ульяновск, Ульяновская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Ульяновске задержали мужчину, угрожавшего ножом в киберспортивном клубе

В Ульяновске задержали мужчину, закрывшего киберклуб и угрожавшего в нем ножом

Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обезоружили и задержали 38-летнего мужчину с ножом, который запер изнутри киберспортивный клуб и угрожал оружием окружающим в Ульяновске, сообщила пресс-служба Росгвардии.
"При силовой поддержке спецназа Управления Росгвардии по Ульяновской области гражданин был обезоружен и задержан",- рассказали в ведомстве.
По информации Росгвардии, инцидент произошел в одном из киберспортивных клубов Ульяновска. Мужчина был в опасном психическом состоянии. Он запер помещение изнутри и стал угрожать ножом окружающим и применением оружия в отношении себя.
Задержанный оказался 38-летний местный житель. В результате его действий никто не пострадал. Злоумышленника направили в медицинское учреждение, заключили в пресс-службе.
Заголовок открываемого материала