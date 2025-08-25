https://ria.ru/20250825/uljanovsk-2037497759.html
В Ульяновске задержали мужчину, угрожавшего ножом в киберспортивном клубе
В Ульяновске задержали мужчину, угрожавшего ножом в киберспортивном клубе - РИА Новости, 25.08.2025
В Ульяновске задержали мужчину, угрожавшего ножом в киберспортивном клубе
Сотрудники Росгвардии обезоружили и задержали 38-летнего мужчину с ножом, который запер изнутри киберспортивный клуб и угрожал оружием окружающим в Ульяновске,... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T17:14:00+03:00
2025-08-25T17:14:00+03:00
2025-08-25T17:14:00+03:00
происшествия
ульяновск
ульяновская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935985674_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_50d2dfb7cf725542d2428b248d886fef.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обезоружили и задержали 38-летнего мужчину с ножом, который запер изнутри киберспортивный клуб и угрожал оружием окружающим в Ульяновске, сообщила пресс-служба Росгвардии. "При силовой поддержке спецназа Управления Росгвардии по Ульяновской области гражданин был обезоружен и задержан",- рассказали в ведомстве. По информации Росгвардии, инцидент произошел в одном из киберспортивных клубов Ульяновска. Мужчина был в опасном психическом состоянии. Он запер помещение изнутри и стал угрожать ножом окружающим и применением оружия в отношении себя. Задержанный оказался 38-летний местный житель. В результате его действий никто не пострадал. Злоумышленника направили в медицинское учреждение, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250825/zaderzhanie-2037472712.html
ульяновск
ульяновская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935985674_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_9b049fde7520d3b185b26c6dd484ec8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновск, ульяновская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Ульяновск, Ульяновская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Ульяновске задержали мужчину, угрожавшего ножом в киберспортивном клубе
В Ульяновске задержали мужчину, закрывшего киберклуб и угрожавшего в нем ножом