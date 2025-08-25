https://ria.ru/20250825/ukraina-2037559405.html

На Украине священника УПЦ задержали во время крестного хода

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сотрудники военкомата задержали многодетного священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Богдана Матвиева во время крестного хода в городе Почаев в Тернопольской области на западе Украины, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). "Двадцать пятого августа 2025 года, в последний день крестного хода из Каменца-Подольского в Почаев сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) задержали протоиерея Богдана Матвиева... Протоиерей Богдан, клирик Кременчугской епархии, отец пятерых детей, старший из которых воюет на фронте... уже находится на ровенском полигоне", - говорится в сообщении на сайте СПЖ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, 11 июня подчеркнул, что режим Владимира Зеленского сделает все, чтобы не позволить священнослужителям канонической УПЦ получить бронь от мобилизации. В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ. Союз православных журналистов 4 августа объявил, что сотрудники военкомата в Ровненской области задержали двоих священнослужителей Сарненской епархии. Выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук 8 августа заявил о похищении сотрудниками военкомата и СБУ двух священников Украинской православной церкви в Харькове. Подобные случаи были и в других регионах Украины. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях - в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов Украинской православной церкви были силой захвачены раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

