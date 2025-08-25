https://ria.ru/20250825/ukraina-2037457993.html
Пезешкиан выразил надежду на скорейшее разрешение украинского кризиса
ТЕГЕРАН, 25 авг – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил надежду, что результаты саммита РФ-США на Аляске приведут к скорейшему урегулированию украинского конфликта. "Переговоры на Аляске принесли положительные результаты. Надеюсь, достигнутые соглашения приведут к скорейшему разрешению украинского кризиса", - сказал Пезешкиан, его слова приводятся на сайте пресс-службы иранского президента. На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
