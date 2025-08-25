https://ria.ru/20250825/ukraina-2037457993.html

Пезешкиан выразил надежду на скорейшее разрешение украинского кризиса

Пезешкиан выразил надежду на скорейшее разрешение украинского кризиса - РИА Новости, 25.08.2025

Пезешкиан выразил надежду на скорейшее разрешение украинского кризиса

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил надежду, что результаты саммита РФ-США на Аляске приведут к... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T14:48:00+03:00

2025-08-25T14:48:00+03:00

2025-08-25T14:48:00+03:00

в мире

россия

аляска

сша

масуд пезешкиан

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030018009_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_09c1d400dcbde54c5e5675b24a0d2cd2.jpg

ТЕГЕРАН, 25 авг – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил надежду, что результаты саммита РФ-США на Аляске приведут к скорейшему урегулированию украинского конфликта. "Переговоры на Аляске принесли положительные результаты. Надеюсь, достигнутые соглашения приведут к скорейшему разрешению украинского кризиса", - сказал Пезешкиан, его слова приводятся на сайте пресс-службы иранского президента. На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250825/putin--2037446985.html

россия

аляска

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, аляска, сша, масуд пезешкиан, владимир путин, дональд трамп