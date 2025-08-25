https://ria.ru/20250825/ukraina-2037422652.html

Украина осудила Вуди Аллена за участие в Московской неделе кино

МИД Украины выразил осуждение американскому режиссеру и продюсеру Вуди Аллену из-за его участия в онлайн-встрече в рамках Московской недели кино. РИА Новости, 25.08.2025

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. МИД Украины выразил осуждение американскому режиссеру и продюсеру Вуди Аллену из-за его участия в онлайн-встрече в рамках Московской недели кино. "МИД Украины решительно осуждает участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского внешнеполитического ведомства. Накануне в открытом зале пространства "Москино" в рамках Международной московской недели кино, проходящей с 23 по 27 августа, состоялась онлайн-встреча с Вуди Алленом, собрались сотни человек. На встрече американский режиссер заявил, что не против приехать в Россию, а также рассказал, что был в Москве и Санкт-Петербурге и хорошо провел там время. Также он признался, что у него "только хорошие чувства к Москве и Петербургу".

