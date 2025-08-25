Рейтинг@Mail.ru
Украина осудила Вуди Аллена за участие в Московской неделе кино - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:45 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/ukraina-2037422652.html
Украина осудила Вуди Аллена за участие в Московской неделе кино
Украина осудила Вуди Аллена за участие в Московской неделе кино - РИА Новости, 25.08.2025
Украина осудила Вуди Аллена за участие в Московской неделе кино
МИД Украины выразил осуждение американскому режиссеру и продюсеру Вуди Аллену из-за его участия в онлайн-встрече в рамках Московской недели кино. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T12:45:00+03:00
2025-08-25T12:45:00+03:00
культура
в мире
москва
россия
санкт-петербург
вуди аллен (стюарт конигсберг)
мид украины
москино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037331561_4:0:1238:694_1920x0_80_0_0_70bfc58f768f191b6f623ebfcfb2229f.jpg
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. МИД Украины выразил осуждение американскому режиссеру и продюсеру Вуди Аллену из-за его участия в онлайн-встрече в рамках Московской недели кино. "МИД Украины решительно осуждает участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского внешнеполитического ведомства. Накануне в открытом зале пространства "Москино" в рамках Международной московской недели кино, проходящей с 23 по 27 августа, состоялась онлайн-встреча с Вуди Алленом, собрались сотни человек. На встрече американский режиссер заявил, что не против приехать в Россию, а также рассказал, что был в Москве и Санкт-Петербурге и хорошо провел там время. Также он признался, что у него "только хорошие чувства к Москве и Петербургу".
https://ria.ru/20250822/kino-2036276181.html
москва
россия
санкт-петербург
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037331561_268:0:1193:694_1920x0_80_0_0_01bf7558bdd938284fa825c0273b8f9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, россия, санкт-петербург, вуди аллен (стюарт конигсберг), мид украины, москино, украина
Культура, В мире, Москва, Россия, Санкт-Петербург, Вуди Аллен (Стюарт Конигсберг), МИД Украины, Москино, Украина
Украина осудила Вуди Аллена за участие в Московской неделе кино

МИД Украины осудил Вуди Аллена за онлайн-участие в Московской неделе кино

© РИА НовостиАмериканский кинорежиссер Вуди Аллен выступает по видеосвязи на Московской международной неделе кино
Американский кинорежиссер Вуди Аллен выступает по видеосвязи на Московской международной неделе кино - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости
Американский кинорежиссер Вуди Аллен выступает по видеосвязи на Московской международной неделе кино
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. МИД Украины выразил осуждение американскому режиссеру и продюсеру Вуди Аллену из-за его участия в онлайн-встрече в рамках Московской недели кино.
"МИД Украины решительно осуждает участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского внешнеполитического ведомства.
Накануне в открытом зале пространства "Москино" в рамках Международной московской недели кино, проходящей с 23 по 27 августа, состоялась онлайн-встреча с Вуди Алленом, собрались сотни человек. На встрече американский режиссер заявил, что не против приехать в Россию, а также рассказал, что был в Москве и Санкт-Петербурге и хорошо провел там время. Также он признался, что у него "только хорошие чувства к Москве и Петербургу".
Акция Ночь кино - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Кинотрак, Вуди Аллен, ИИ: чем удивит Международная неделя кино в Москве
22 августа, 08:00
 
КультураВ миреМоскваРоссияСанкт-ПетербургВуди Аллен (Стюарт Конигсберг)МИД УкраиныМоскиноУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала