"Камень на шею". Журналист пришел в ужас от планов ЕС по Украине
09:00 25.08.2025
"Камень на шею". Журналист пришел в ужас от планов ЕС по Украине
Журналист Чей Боуз резко раскритиковал Евросоюз за стремление сделать Украину членом объединения. Об этом он написал в соцсети Х.
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Журналист Чей Боуз резко раскритиковал Евросоюз за стремление сделать Украину членом объединения. Об этом он написал в соцсети Х."Украина находилась в состоянии упадка задолго до начала конфликта. Сейчас же уровень рождаемости и смертности свидетельствует о полном демографическом и экономическом коллапсе. И фон дер Лгунья (глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. — Прим. ред.), тем не менее, хочет повесить этот камень на шею Европы", — говорится в публикации.На прошлой неделе венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что подталкивание Украины к вступлению в ЕС означает риск для будущего всего сообщества, поскольку "с точки зрения безопасности, политики, экономики, финансов, сельского хозяйства это означало бы для ЕС практически невыносимое бремя и непредсказуемые последствия", которые "окончательно ослабят" его.В июле украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных, сообщил, что смертность в стране за первые шесть месяцев текущего года втрое превысила рождаемость.
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Журналист Чей Боуз резко раскритиковал Евросоюз за стремление сделать Украину членом объединения. Об этом он написал в соцсети Х.
"Украина находилась в состоянии упадка задолго до начала конфликта. Сейчас же уровень рождаемости и смертности свидетельствует о полном демографическом и экономическом коллапсе. И фон дер Лгунья (глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. — Прим. ред.), тем не менее, хочет повесить этот камень на шею Европы", — говорится в публикации.
На прошлой неделе венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что подталкивание Украины к вступлению в ЕС означает риск для будущего всего сообщества, поскольку "с точки зрения безопасности, политики, экономики, финансов, сельского хозяйства это означало бы для ЕС практически невыносимое бремя и непредсказуемые последствия", которые "окончательно ослабят" его.
В июле украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных, сообщил, что смертность в стране за первые шесть месяцев текущего года втрое превысила рождаемость.
