Рейтинг@Mail.ru
Трамп предположил, как Путин относится к Зеленскому - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:56 25.08.2025 (обновлено: 22:22 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/tramp-2037548511.html
Трамп предположил, как Путин относится к Зеленскому
Трамп предположил, как Путин относится к Зеленскому - РИА Новости, 25.08.2025
Трамп предположил, как Путин относится к Зеленскому
Владимир Путин якобы испытывает неприязнь к Владимиру Зеленскому, такое мнение высказал президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T20:56:00+03:00
2025-08-25T22:22:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_6dfabda19c7b125234d28b66f126a2e5.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Путин якобы испытывает неприязнь к Владимиру Зеленскому, такое мнение высказал президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.Так он ответил на вопрос журналиста о том, почему президент России якобы не желает встречаться с главой киевского режима."Есть люди, которых я не люблю, и мне не нравится встречаться с ними. &lt;...&gt; На самом деле, они (Путин и Зеленский — Прим. ред.) друг друга не любят", — сказал он.Дональд Трамп во вторник сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.Как подчеркнул в среду Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также уточнил, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.
https://ria.ru/20250825/tramp-2037528229.html
https://ria.ru/20250825/zelenskiy-2037504525.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11f26c44090f0a6ef3fdad782e78ea7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Трамп предположил, как Путин относится к Зеленскому

Трамп предположил, что Путин испытывает антипатию к Зеленскому

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Путин якобы испытывает неприязнь к Владимиру Зеленскому, такое мнение высказал президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.
Так он ответил на вопрос журналиста о том, почему президент России якобы не желает встречаться с главой киевского режима.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Трамп рассказал, когда будет остановлен конфликт на Украине
Вчера, 18:40
"Есть люди, которых я не люблю, и мне не нравится встречаться с ними. <...> На самом деле, они (Путин и Зеленский — Прим. ред.) друг друга не любят", — сказал он.
Дональд Трамп во вторник сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Как подчеркнул в среду Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также уточнил, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
"Ему плевать": французы пришли в бешенство из-за поступка Зеленского
Вчера, 17:31
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала