Трамп предположил, как Путин относится к Зеленскому

Трамп предположил, что Путин испытывает антипатию к Зеленскому
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Путин якобы испытывает неприязнь к Владимиру Зеленскому, такое мнение высказал президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.
Так он ответил на вопрос журналиста о том, почему президент России якобы не желает встречаться с главой киевского режима.
"Есть люди, которых я не люблю, и мне не нравится встречаться с ними. <...> На самом деле, они (Путин и Зеленский — Прим. ред.) друг друга не любят", — сказал он.
Дональд Трамп во вторник сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Как подчеркнул в среду Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также уточнил, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.