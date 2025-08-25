https://ria.ru/20250825/tramp-2037544302.html
Трамп рассказал, кто называет его "президентом Европы"
Трамп рассказал, кто называет его "президентом Европы" - РИА Новости, 25.08.2025
Трамп рассказал, кто называет его "президентом Европы"
Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские союзники называют его "президентом Европы", и он это ценит. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T20:07:00+03:00
2025-08-25T20:07:00+03:00
2025-08-25T20:07:00+03:00
в мире
европа
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037066242_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93611b01f09a907b0ec5ed66f7b034f7.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские союзники называют его "президентом Европы", и он это ценит. "Вы видели это с европейскими лидерами в пятницу. Вы видели это с НАТО, где они согласились перейти от 2% без оплаты к 5% с полной оплатой - триллионы долларов оплачены. Там уважают вашего президента настолько, что в шутку называют меня президентом Европы. Они называют меня президентом Европы, и это честь", - сказал Трамп журналистам. В Гааге 24-25 июня прошел первый после избрания Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте указывал, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.
https://ria.ru/20250825/tramp-2037528229.html
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037066242_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_cf7fbe7b9b0e5b87829d771cc7700a0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, сша, дональд трамп
В мире, Европа, США, Дональд Трамп
Трамп рассказал, кто называет его "президентом Европы"
Трамп заявил, что европейские лидеры называют его "президентом Европы"