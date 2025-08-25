https://ria.ru/20250825/tramp-2037544302.html

Трамп рассказал, кто называет его "президентом Европы"

Трамп рассказал, кто называет его "президентом Европы" - РИА Новости, 25.08.2025

Трамп рассказал, кто называет его "президентом Европы"

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские союзники называют его "президентом Европы", и он это ценит. РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T20:07:00+03:00

2025-08-25T20:07:00+03:00

2025-08-25T20:07:00+03:00

в мире

европа

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037066242_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93611b01f09a907b0ec5ed66f7b034f7.jpg

ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские союзники называют его "президентом Европы", и он это ценит. "Вы видели это с европейскими лидерами в пятницу. Вы видели это с НАТО, где они согласились перейти от 2% без оплаты к 5% с полной оплатой - триллионы долларов оплачены. Там уважают вашего президента настолько, что в шутку называют меня президентом Европы. Они называют меня президентом Европы, и это честь", - сказал Трамп журналистам. В Гааге 24-25 июня прошел первый после избрания Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте указывал, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.

https://ria.ru/20250825/tramp-2037528229.html

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, сша, дональд трамп