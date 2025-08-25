Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, кто называет его "президентом Европы" - РИА Новости, 25.08.2025
20:07 25.08.2025
Трамп рассказал, кто называет его "президентом Европы"
Трамп рассказал, кто называет его "президентом Европы"
Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские союзники называют его "президентом Европы", и он это ценит. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T20:07:00+03:00
2025-08-25T20:07:00+03:00
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские союзники называют его "президентом Европы", и он это ценит. "Вы видели это с европейскими лидерами в пятницу. Вы видели это с НАТО, где они согласились перейти от 2% без оплаты к 5% с полной оплатой - триллионы долларов оплачены. Там уважают вашего президента настолько, что в шутку называют меня президентом Европы. Они называют меня президентом Европы, и это честь", - сказал Трамп журналистам. В Гааге 24-25 июня прошел первый после избрания Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте указывал, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские союзники называют его "президентом Европы", и он это ценит.
"Вы видели это с европейскими лидерами в пятницу. Вы видели это с НАТО, где они согласились перейти от 2% без оплаты к 5% с полной оплатой - триллионы долларов оплачены. Там уважают вашего президента настолько, что в шутку называют меня президентом Европы. Они называют меня президентом Европы, и это честь", - сказал Трамп журналистам.
В Гааге 24-25 июня прошел первый после избрания Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте указывал, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.
