https://ria.ru/20250825/tramp-2037529251.html
Власти Южной Кореи проверят слова Трампа о революции в стране
Власти Южной Кореи проверят слова Трампа о революции в стране - РИА Новости, 25.08.2025
Власти Южной Кореи проверят слова Трампа о революции в стране
Администрация президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна собирается проверить обстоятельства резкого заявления президента США Дональда Трампа о том, что "революция РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T18:44:00+03:00
2025-08-25T18:44:00+03:00
2025-08-25T18:44:00+03:00
в мире
южная корея
вашингтон (штат)
сша
ли чжэ мен
дональд трамп
юн сок ель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035108229_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2eb25da68d859052dfe750a8af1d6911.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Администрация президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна собирается проверить обстоятельства резкого заявления президента США Дональда Трампа о том, что "революция в Южной Корее" не позволяет Соединенным Штатам вести бизнес в этой стране, передает агентство Рёнхап. Встреча Ли Чжэ Мёна и Трампа состоится в Вашингтоне в понедельник. Это будет первый визит в Соединенные Штаты южнокорейского лидера с момента его вступления в должность в начале июня. Как сообщили в администрации Ли Чжэ Мёна, стороны обсудят укрепление союзнических отношений, координацию в сфере обороны и безопасности, вопросы мира и денуклеаризации на Корейском полуострове, а также торгово-экономическое сотрудничество, включая полупроводники, батареи и судостроение. В преддверии встречи американский президент в своей соцсети Truth Social написал: "Что происходит в Южной Корее? Похоже на чистку или революцию. Мы не можем этого допустить и вести там бизнес. Сегодня я встречаюсь с новым президентом в Белом доме". Как передает агентство Рёнхап, представитель администрации южнокорейского президента Кан Ю Чжон в ходе брифинга заявила: "Вполне возможно, это был фейк. Мы проверим, действительно ли это заявление было сделано через официальный аккаунт президента Трампа". Схожее мнение о необходимости проверки высказал и премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок во время заседания парламента страны - Национального собрания. Министр юстиции Республики Корея Чон Сан Хо, обращаясь к парламенту, заявил, что в течение некоторого времени у него было представление, "будто не только Трамп, но и другие лидеры в Вашингтоне занимаются искажением фактов о правящей партии (Республики Корея - ред.) и Ли Чжэ Мёне". В декабре 2024 года занимавший в то время пост президента Республики Корея Юн Сок Ёль предпринял попытку введения чрезвычайного положения. К парламенту государства был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. После этого Юн Сок Ёлю был объявлен импичмент, который конституционный суд утвердил 4 апреля. Десятого июля суд выдал ордер на арест Юн Сок Ёля в связи с той же попыткой ввести военное положение, взяв его под стражу уже во второй раз: изначально экс-президент был задержан 15 января, но освобожден в марте после решения суда об отмене запроса на продление его содержания под стражей. Нынешний президент официально приступил к исполнению своих пятилетних обязанностей 4 июня после победы на выборах главы государства, где он получил 49% голосов. Он вступил в должность немедленно, без переходного периода, так как был избран в результате внеочередных выборов.
https://ria.ru/20250403/koreja-2009019322.html
https://ria.ru/20250825/tramp-2037448399.html
https://ria.ru/20250731/ssha-2032487134.html
южная корея
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035108229_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_a5127f7d7bc9eb9ef64c85eafcde7c47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, вашингтон (штат), сша, ли чжэ мен, дональд трамп, юн сок ель
В мире, Южная Корея, Вашингтон (штат), США, Ли Чжэ Мен, Дональд Трамп, Юн Сок Ель
Власти Южной Кореи проверят слова Трампа о революции в стране
Администрация Ли Чжэ Мёна проверит слова Трампа о революции в Южной Корее
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Администрация президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна собирается проверить обстоятельства резкого заявления президента США Дональда Трампа о том, что "революция в Южной Корее" не позволяет Соединенным Штатам вести бизнес в этой стране, передает агентство Рёнхап
.
Встреча Ли Чжэ Мёна
и Трампа
состоится в Вашингтоне
в понедельник. Это будет первый визит в Соединенные Штаты южнокорейского лидера с момента его вступления в должность в начале июня. Как сообщили в администрации Ли Чжэ Мёна, стороны обсудят укрепление союзнических отношений, координацию в сфере обороны и безопасности, вопросы мира и денуклеаризации на Корейском полуострове
, а также торгово-экономическое сотрудничество, включая полупроводники, батареи и судостроение.
В преддверии встречи американский президент в своей соцсети Truth Social написал: "Что происходит в Южной Корее
? Похоже на чистку или революцию. Мы не можем этого допустить и вести там бизнес. Сегодня я встречаюсь с новым президентом в Белом доме".
Как передает агентство Рёнхап, представитель администрации южнокорейского президента Кан Ю Чжон в ходе брифинга заявила: "Вполне возможно, это был фейк. Мы проверим, действительно ли это заявление было сделано через официальный аккаунт президента Трампа". Схожее мнение о необходимости проверки высказал и премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок во время заседания парламента страны - Национального собрания.
Министр юстиции Республики Корея Чон Сан Хо, обращаясь к парламенту, заявил, что в течение некоторого времени у него было представление, "будто не только Трамп, но и другие лидеры в Вашингтоне занимаются искажением фактов о правящей партии (Республики Корея - ред.) и Ли Чжэ Мёне".
В декабре 2024 года занимавший в то время пост президента Республики Корея Юн Сок Ёль
предпринял попытку введения чрезвычайного положения. К парламенту государства был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения.
После этого Юн Сок Ёлю был объявлен импичмент, который конституционный суд утвердил 4 апреля. Десятого июля суд выдал ордер на арест Юн Сок Ёля в связи с той же попыткой ввести военное положение, взяв его под стражу уже во второй раз: изначально экс-президент был задержан 15 января, но освобожден в марте после решения суда об отмене запроса на продление его содержания под стражей.
Нынешний президент официально приступил к исполнению своих пятилетних обязанностей 4 июня после победы на выборах главы государства, где он получил 49% голосов. Он вступил в должность немедленно, без переходного периода, так как был избран в результате внеочередных выборов.