Власти Южной Кореи проверят слова Трампа о революции в стране

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Администрация президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна собирается проверить обстоятельства резкого заявления президента США Дональда Трампа о том, что "революция в Южной Корее" не позволяет Соединенным Штатам вести бизнес в этой стране, передает агентство Рёнхап. Встреча Ли Чжэ Мёна и Трампа состоится в Вашингтоне в понедельник. Это будет первый визит в Соединенные Штаты южнокорейского лидера с момента его вступления в должность в начале июня. Как сообщили в администрации Ли Чжэ Мёна, стороны обсудят укрепление союзнических отношений, координацию в сфере обороны и безопасности, вопросы мира и денуклеаризации на Корейском полуострове, а также торгово-экономическое сотрудничество, включая полупроводники, батареи и судостроение. В преддверии встречи американский президент в своей соцсети Truth Social написал: "Что происходит в Южной Корее? Похоже на чистку или революцию. Мы не можем этого допустить и вести там бизнес. Сегодня я встречаюсь с новым президентом в Белом доме". Как передает агентство Рёнхап, представитель администрации южнокорейского президента Кан Ю Чжон в ходе брифинга заявила: "Вполне возможно, это был фейк. Мы проверим, действительно ли это заявление было сделано через официальный аккаунт президента Трампа". Схожее мнение о необходимости проверки высказал и премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок во время заседания парламента страны - Национального собрания. Министр юстиции Республики Корея Чон Сан Хо, обращаясь к парламенту, заявил, что в течение некоторого времени у него было представление, "будто не только Трамп, но и другие лидеры в Вашингтоне занимаются искажением фактов о правящей партии (Республики Корея - ред.) и Ли Чжэ Мёне". В декабре 2024 года занимавший в то время пост президента Республики Корея Юн Сок Ёль предпринял попытку введения чрезвычайного положения. К парламенту государства был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. После этого Юн Сок Ёлю был объявлен импичмент, который конституционный суд утвердил 4 апреля. Десятого июля суд выдал ордер на арест Юн Сок Ёля в связи с той же попыткой ввести военное положение, взяв его под стражу уже во второй раз: изначально экс-президент был задержан 15 января, но освобожден в марте после решения суда об отмене запроса на продление его содержания под стражей. Нынешний президент официально приступил к исполнению своих пятилетних обязанностей 4 июня после победы на выборах главы государства, где он получил 49% голосов. Он вступил в должность немедленно, без переходного периода, так как был избран в результате внеочередных выборов.

