Трамп назвал ситуацию в Южной Корее "чисткой или революцией"

ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. Дональд Трамп назвал ситуацию в Южной Корее "чисткой или революцией", заявив, что США не могут вести там свой бизнес в таких условиях. "Мы не можем этого допустить и вести там бизнес. Сегодня я встречаюсь с новым президентом в Белом доме", — написал он в соцсети Truth Social. В понедельник президент Республики Корея Ли Чжэ Мён впервые посетит США с момента вступления в должность. Как сообщили в его администрации, он обсудит с Трампом укрепление союзнических отношений, координацию в оборонной сфере и в области безопасности, вопросы мира и ядерного разоружения на Корейском полуострове. Кроме того лидеры уделят внимание различным вопросам торгово-экономического сотрудничества, включая полупроводники, батареи и судостроение.Президент официально приступил к исполнению пятилетних обязанностей 4 июня после победы на выборах, где получил 49 процентов голосов. Он вступил в должность немедленно, без переходного периода, поскольку был избран на внеочередных выборах.Политический кризис в Южной КорееБывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря по местному времени объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки объявить ему импичмент угрожали параличом власти. Первым же указом командование ввело цензуру и запретило любую политическую деятельность. К парламенту направились войска армейского спецназа. Тем не менее парламент, на заседании которого присутствовали 190 из 300 депутатов, единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно Конституции, после этого президент обязан был без промедления отменить решение о введении военного положения, но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов.Оппозиция предложила объявить президенту импичмент, и 14 декабря депутаты большинством голосов поддержали это решение. Юн Сок Ёля временно отстранили от власти, на рассмотрение вопроса об отрешении его от должности у Конституционного суда было время до 11 июня.После того как Юн Сок Ёль трижды проигнорировал требования явиться на допрос по делу о введении военного положения, суд выдал ордер на его арест. Президента обвинили в мятеже и злоупотреблении властью. Он отверг все обвинения. 10 июля суд взял его под стражу, уже во второй раз: изначально экс-президента задержали 15 января, но освободили в марте после отмены судом запроса на продление его содержания под стражей. Под следствием находится и супруга бывшего президента Ким Гон Хи. Двенадцатого августа суд выдал ордер на ее арест.

