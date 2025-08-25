Рейтинг@Mail.ru
СМИ: президент Южной Кореи обсудит "проблему с КНДР" на саммите с Трампом
14:18 25.08.2025
СМИ: президент Южной Кореи обсудит "проблему с КНДР" на саммите с Трампом
в мире
кндр (северная корея)
сша
вашингтон (штат)
ли чжэ мен
дональд трамп
ким чен ын
нато
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в понедельник заявил, что планирует обсудить политику в отношении КНДР в ходе своего саммита с американским президентом Дональдом Трампом, передает агентство Рёнхап. "Проблема с Северной Кореей для нас является очень значимой, будь то проблема ядерной угрозы или самой Северной Кореи, мир и стабильность на Корейском полуострове являются важнейшими аспектами национальной безопасности Республики Корея", - цитирует агентство Рёнхап слова Ли Чжэ Мёна, которые прозвучали в ходе пресс-конференции с журналистами, состоявшейся на борту президентского рейса из Токио в Вашингтон. Президент добавил, что намерен "говорить обо всем необходимом без каких-либо ограничений". Отвечая на вопрос о возможности приглашения северокорейского лидера Ким Чен Ына на саммит АТЭС, который пройдет в южнокорейском городе Кёнджу с 31 октября по 1 ноября, Ли Чжэ Мён ушел от прямого ответа. Он лишь подчеркнул, что поскольку ситуация с КНДР "объективно значительно ухудшилась", из-за повторных импульсивных действий "положение может стать затруднительным", пишет Рёнхап. Кроме того, южнокорейский президент прокомментировал высказывание сестры лидера КНДР Ким Чен Ына и заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, прозвучавшее 20 августа. Тогда она подвергла резкой критике попытки властей Южной Кореи показать отсутствие враждебности в политике по отношению к КНДР, заявив, что под попытками примирения Сеул скрывает "конфронтационное нутро". Ли Чжэ Мён заявил, что не был сильно задет словами Ким Ё Чжон, и вновь подтвердил, что продолжит добиваться диалога с Пхеньяном "ради мира и стабильности на Корейском полуострове". Президент Ли Чжэ Мён прибыл в Вашингтон в воскресенье для саммита с президентом США Дональдом Трампом, который состоится в понедельник. Этот визит в США южнокорейского президента стал первым с момента его вступления в должность в начале июня. Как сообщили в администрации южнокорейского лидера, стороны обсудят укрепление союзнических отношений, координацию в сфере обороны и безопасности, вопросы мира и денуклеаризации на Корейском полуострове, а также торгово-экономическое сотрудничество, включая полупроводники, батареи и судостроение. По информации агентства Рёхап, Вашингтон может поднять вопрос сокращения численности сухопутных войск США в Корее или же гибкости их дислоцирования. Также сообщалось, что идет обсуждение и роста расходов Сеула на оборону по примеру НАТО. Ожидается, что в ходе саммита будет рассмотрен и торговый блок, в частности детализация соглашения о тарифах и возможные дальнейшие инвестиции Южной Кореи в США. В субботу в преддверии переговоров с президентом Трампом Ли Чжэ Мён встретился с премьер-министром Японии Сигэру Исибой. По итогам встречи лидеры государств договорились о формировании более тесного сотрудничества на фоне меняющихся условий мировой торговли, а также в очередной раз подтвердили свое намерение осуществить денуклеаризацию КНДР и усилить трехстороннее партнерство с Соединенными Штатами.
в мире, кндр (северная корея), сша, вашингтон (штат), ли чжэ мен, дональд трамп, ким чен ын, нато
В мире, КНДР (Северная Корея), США, Вашингтон (штат), Ли Чжэ Мен, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, НАТО
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в понедельник заявил, что планирует обсудить политику в отношении КНДР в ходе своего саммита с американским президентом Дональдом Трампом, передает агентство Рёнхап.
"Проблема с Северной Кореей для нас является очень значимой, будь то проблема ядерной угрозы или самой Северной Кореи, мир и стабильность на Корейском полуострове являются важнейшими аспектами национальной безопасности Республики Корея", - цитирует агентство Рёнхап слова Ли Чжэ Мёна, которые прозвучали в ходе пресс-конференции с журналистами, состоявшейся на борту президентского рейса из Токио в Вашингтон. Президент добавил, что намерен "говорить обо всем необходимом без каких-либо ограничений".
Отвечая на вопрос о возможности приглашения северокорейского лидера Ким Чен Ына на саммит АТЭС, который пройдет в южнокорейском городе Кёнджу с 31 октября по 1 ноября, Ли Чжэ Мён ушел от прямого ответа. Он лишь подчеркнул, что поскольку ситуация с КНДР "объективно значительно ухудшилась", из-за повторных импульсивных действий "положение может стать затруднительным", пишет Рёнхап.
Кроме того, южнокорейский президент прокомментировал высказывание сестры лидера КНДР Ким Чен Ына и заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, прозвучавшее 20 августа. Тогда она подвергла резкой критике попытки властей Южной Кореи показать отсутствие враждебности в политике по отношению к КНДР, заявив, что под попытками примирения Сеул скрывает "конфронтационное нутро".
Ли Чжэ Мён заявил, что не был сильно задет словами Ким Ё Чжон, и вновь подтвердил, что продолжит добиваться диалога с Пхеньяном "ради мира и стабильности на Корейском полуострове".
Президент Ли Чжэ Мён прибыл в Вашингтон в воскресенье для саммита с президентом США Дональдом Трампом, который состоится в понедельник. Этот визит в США южнокорейского президента стал первым с момента его вступления в должность в начале июня. Как сообщили в администрации южнокорейского лидера, стороны обсудят укрепление союзнических отношений, координацию в сфере обороны и безопасности, вопросы мира и денуклеаризации на Корейском полуострове, а также торгово-экономическое сотрудничество, включая полупроводники, батареи и судостроение.
По информации агентства Рёхап, Вашингтон может поднять вопрос сокращения численности сухопутных войск США в Корее или же гибкости их дислоцирования. Также сообщалось, что идет обсуждение и роста расходов Сеула на оборону по примеру НАТО. Ожидается, что в ходе саммита будет рассмотрен и торговый блок, в частности детализация соглашения о тарифах и возможные дальнейшие инвестиции Южной Кореи в США.
В субботу в преддверии переговоров с президентом Трампом Ли Чжэ Мён встретился с премьер-министром Японии Сигэру Исибой. По итогам встречи лидеры государств договорились о формировании более тесного сотрудничества на фоне меняющихся условий мировой торговли, а также в очередной раз подтвердили свое намерение осуществить денуклеаризацию КНДР и усилить трехстороннее партнерство с Соединенными Штатами.
