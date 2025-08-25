https://ria.ru/20250825/tramp-2037448399.html

СМИ: президент Южной Кореи обсудит "проблему с КНДР" на саммите с Трампом

СМИ: президент Южной Кореи обсудит "проблему с КНДР" на саммите с Трампом - РИА Новости, 25.08.2025

СМИ: президент Южной Кореи обсудит "проблему с КНДР" на саммите с Трампом

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в понедельник заявил, что планирует обсудить политику в отношении КНДР в ходе своего саммита с американским президентом... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T14:18:00+03:00

2025-08-25T14:18:00+03:00

2025-08-25T14:18:00+03:00

в мире

кндр (северная корея)

сша

вашингтон (штат)

ли чжэ мен

дональд трамп

ким чен ын

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_172685d5cd6b2e696b1a0f33e65edef9.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в понедельник заявил, что планирует обсудить политику в отношении КНДР в ходе своего саммита с американским президентом Дональдом Трампом, передает агентство Рёнхап. "Проблема с Северной Кореей для нас является очень значимой, будь то проблема ядерной угрозы или самой Северной Кореи, мир и стабильность на Корейском полуострове являются важнейшими аспектами национальной безопасности Республики Корея", - цитирует агентство Рёнхап слова Ли Чжэ Мёна, которые прозвучали в ходе пресс-конференции с журналистами, состоявшейся на борту президентского рейса из Токио в Вашингтон. Президент добавил, что намерен "говорить обо всем необходимом без каких-либо ограничений". Отвечая на вопрос о возможности приглашения северокорейского лидера Ким Чен Ына на саммит АТЭС, который пройдет в южнокорейском городе Кёнджу с 31 октября по 1 ноября, Ли Чжэ Мён ушел от прямого ответа. Он лишь подчеркнул, что поскольку ситуация с КНДР "объективно значительно ухудшилась", из-за повторных импульсивных действий "положение может стать затруднительным", пишет Рёнхап. Кроме того, южнокорейский президент прокомментировал высказывание сестры лидера КНДР Ким Чен Ына и заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, прозвучавшее 20 августа. Тогда она подвергла резкой критике попытки властей Южной Кореи показать отсутствие враждебности в политике по отношению к КНДР, заявив, что под попытками примирения Сеул скрывает "конфронтационное нутро". Ли Чжэ Мён заявил, что не был сильно задет словами Ким Ё Чжон, и вновь подтвердил, что продолжит добиваться диалога с Пхеньяном "ради мира и стабильности на Корейском полуострове". Президент Ли Чжэ Мён прибыл в Вашингтон в воскресенье для саммита с президентом США Дональдом Трампом, который состоится в понедельник. Этот визит в США южнокорейского президента стал первым с момента его вступления в должность в начале июня. Как сообщили в администрации южнокорейского лидера, стороны обсудят укрепление союзнических отношений, координацию в сфере обороны и безопасности, вопросы мира и денуклеаризации на Корейском полуострове, а также торгово-экономическое сотрудничество, включая полупроводники, батареи и судостроение. По информации агентства Рёхап, Вашингтон может поднять вопрос сокращения численности сухопутных войск США в Корее или же гибкости их дислоцирования. Также сообщалось, что идет обсуждение и роста расходов Сеула на оборону по примеру НАТО. Ожидается, что в ходе саммита будет рассмотрен и торговый блок, в частности детализация соглашения о тарифах и возможные дальнейшие инвестиции Южной Кореи в США. В субботу в преддверии переговоров с президентом Трампом Ли Чжэ Мён встретился с премьер-министром Японии Сигэру Исибой. По итогам встречи лидеры государств договорились о формировании более тесного сотрудничества на фоне меняющихся условий мировой торговли, а также в очередной раз подтвердили свое намерение осуществить денуклеаризацию КНДР и усилить трехстороннее партнерство с Соединенными Штатами.

https://ria.ru/20241126/tramp-1985890173.html

https://ria.ru/20250124/tramp-1995244612.html

https://ria.ru/20250207/tramp-1998087384.html

кндр (северная корея)

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кндр (северная корея), сша, вашингтон (штат), ли чжэ мен, дональд трамп, ким чен ын, нато