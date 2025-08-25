Рейтинг@Mail.ru
08:01 25.08.2025 (обновлено: 08:33 25.08.2025)
Из-за тайфуна в КНР около 600 россиян не могут вернуться на родину
ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Из-за влияния тайфуна на китайском южном острове Хайнань задерживаются около 600 российских туристов, все они расселены по гостиницам, сообщил РИА Новости вице-консул генерального консульства РФ в Гуанчжоу Иван Рымарь. "На текущий момент мы располагаем сведениями, что около 600 человек сейчас находятся в гостиницах, эти те пассажиры, которые должны были ранее вылететь", - сказал дипломат, добавив, что всего за последние сутки не смогли вылететь из города Санья в Россию четыре рейса. Рымарь отметил, что обращений в генконсульство по поводу задержек рейсов со стороны российских граждан не было. "Были единичные случаи, когда люди писали по вопросу правил безопасности, как действовать в связи с тайфуном… мы своевременно выходили с ними на связь, чтобы удостовериться, что их жизням ничего не угрожает", - добавил дипломат. По его словам, возможно, уже сегодня вечером или завтра утром рейсы с острова возобновятся. При этом, по данным собеседника агентства, аэропорт города Саньи сегодня готовится к тому, чтобы начать приниматься рейсы. В воскресенье в островной провинции Хайнань, расположенной на юге Китая, был объявлен наивысший уровень экстренного реагирования в связи с приближением тайфуна "Каджики". Агентство Синьхуа в воскресенье сообщало, что из потенциально опасных районов были эвакуированы 20 728 человек, более 30 769 местных рыболовецких судов вернулись в порт или укрылись в безопасных места. Как отмечало агентство, в городе Санья были приостановлены занятия в школах, работа предприятий, коммерческая деятельность, движение общественного транспорта и судоходство, живописные зоны были закрыты для посещения.
ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Из-за влияния тайфуна на китайском южном острове Хайнань задерживаются около 600 российских туристов, все они расселены по гостиницам, сообщил РИА Новости вице-консул генерального консульства РФ в Гуанчжоу Иван Рымарь.
"На текущий момент мы располагаем сведениями, что около 600 человек сейчас находятся в гостиницах, эти те пассажиры, которые должны были ранее вылететь", - сказал дипломат, добавив, что всего за последние сутки не смогли вылететь из города Санья в Россию четыре рейса.
Рымарь отметил, что обращений в генконсульство по поводу задержек рейсов со стороны российских граждан не было.
"Были единичные случаи, когда люди писали по вопросу правил безопасности, как действовать в связи с тайфуном… мы своевременно выходили с ними на связь, чтобы удостовериться, что их жизням ничего не угрожает", - добавил дипломат.
По его словам, возможно, уже сегодня вечером или завтра утром рейсы с острова возобновятся. При этом, по данным собеседника агентства, аэропорт города Саньи сегодня готовится к тому, чтобы начать приниматься рейсы.
В воскресенье в островной провинции Хайнань, расположенной на юге Китая, был объявлен наивысший уровень экстренного реагирования в связи с приближением тайфуна "Каджики".
Агентство Синьхуа в воскресенье сообщало, что из потенциально опасных районов были эвакуированы 20 728 человек, более 30 769 местных рыболовецких судов вернулись в порт или укрылись в безопасных места.
Как отмечало агентство, в городе Санья были приостановлены занятия в школах, работа предприятий, коммерческая деятельность, движение общественного транспорта и судоходство, живописные зоны были закрыты для посещения.
