https://ria.ru/20250825/tayfun-2037360947.html

Из-за тайфуна в КНР около 600 россиян не могут вернуться на родину

Из-за тайфуна в КНР около 600 россиян не могут вернуться на родину - РИА Новости, 25.08.2025

Из-за тайфуна в КНР около 600 россиян не могут вернуться на родину

Из-за влияния тайфуна на китайском южном острове Хайнань задерживаются около 600 российских туристов, все они расселены по гостиницам, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T08:01:00+03:00

2025-08-25T08:01:00+03:00

2025-08-25T08:33:00+03:00

санья

хайнань

россия

китай

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg

ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Из-за влияния тайфуна на китайском южном острове Хайнань задерживаются около 600 российских туристов, все они расселены по гостиницам, сообщил РИА Новости вице-консул генерального консульства РФ в Гуанчжоу Иван Рымарь. "На текущий момент мы располагаем сведениями, что около 600 человек сейчас находятся в гостиницах, эти те пассажиры, которые должны были ранее вылететь", - сказал дипломат, добавив, что всего за последние сутки не смогли вылететь из города Санья в Россию четыре рейса. Рымарь отметил, что обращений в генконсульство по поводу задержек рейсов со стороны российских граждан не было. "Были единичные случаи, когда люди писали по вопросу правил безопасности, как действовать в связи с тайфуном… мы своевременно выходили с ними на связь, чтобы удостовериться, что их жизням ничего не угрожает", - добавил дипломат. По его словам, возможно, уже сегодня вечером или завтра утром рейсы с острова возобновятся. При этом, по данным собеседника агентства, аэропорт города Саньи сегодня готовится к тому, чтобы начать приниматься рейсы. В воскресенье в островной провинции Хайнань, расположенной на юге Китая, был объявлен наивысший уровень экстренного реагирования в связи с приближением тайфуна "Каджики". Агентство Синьхуа в воскресенье сообщало, что из потенциально опасных районов были эвакуированы 20 728 человек, более 30 769 местных рыболовецких судов вернулись в порт или укрылись в безопасных места. Как отмечало агентство, в городе Санья были приостановлены занятия в школах, работа предприятий, коммерческая деятельность, движение общественного транспорта и судоходство, живописные зоны были закрыты для посещения.

https://ria.ru/20250825/evakuatsiya-2037360431.html

https://ria.ru/20250825/turisty-2037353801.html

санья

хайнань

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санья, хайнань, россия, китай, в мире