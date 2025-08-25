https://ria.ru/20250825/sovfedja-2037483640.html
В Совфеде ответили на вопрос о кандидатах на пост генпрокурора
В Совфеде ответили на вопрос о кандидатах на пост генпрокурора
В Совфеде ответили на вопрос о кандидатах на пост генпрокурора
Вопрос о кандидатурах на пост генпрокурора будет подниматься после возможного назначения Игоря Краснова на пост главы Верховного суда РФ, заявил РИА Новости...
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вопрос о кандидатурах на пост генпрокурора будет подниматься после возможного назначения Игоря Краснова на пост главы Верховного суда РФ, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко. Ранее генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда РФ, сообщал глава Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) Николай Тимошин. "С кандидатом на пост генерального прокурора будет вопрос подниматься в том случае, если будет решен (вопрос - ред.) о том, что заявление о рассмотрении кандидатуры Краснова на пост председателя Верховного суда будет (удовлетворено - ред.), …если и когда он будет назначен председателем Верховного суда. До этого нет необходимости", - сказал Тимченко.
В Совфеде ответили на вопрос о кандидатах на пост генпрокурора
Тинченко: кандидатов в генпрокуроры обсудят при назначении Краснова главой ВС