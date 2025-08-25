https://ria.ru/20250825/sovfedja-2037483640.html

В Совфеде ответили на вопрос о кандидатах на пост генпрокурора

В Совфеде ответили на вопрос о кандидатах на пост генпрокурора - РИА Новости, 25.08.2025

В Совфеде ответили на вопрос о кандидатах на пост генпрокурора

Вопрос о кандидатурах на пост генпрокурора будет подниматься после возможного назначения Игоря Краснова на пост главы Верховного суда РФ, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T16:28:00+03:00

2025-08-25T16:28:00+03:00

2025-08-25T18:33:00+03:00

политика

россия

игорь краснов

вячеслав тимченко

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960234074_0:243:3132:2004_1920x0_80_0_0_758a637d1bedd1eb3e1bd3de63c58d69.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вопрос о кандидатурах на пост генпрокурора будет подниматься после возможного назначения Игоря Краснова на пост главы Верховного суда РФ, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко. Ранее генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда РФ, сообщал глава Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) Николай Тимошин. "С кандидатом на пост генерального прокурора будет вопрос подниматься в том случае, если будет решен (вопрос - ред.) о том, что заявление о рассмотрении кандидатуры Краснова на пост председателя Верховного суда будет (удовлетворено - ред.), …если и когда он будет назначен председателем Верховного суда. До этого нет необходимости", - сказал Тимченко.

https://ria.ru/20250825/krasnov-2037461277.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, игорь краснов, вячеслав тимченко, совет федерации рф