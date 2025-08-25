Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде ответили на вопрос о кандидатах на пост генпрокурора - РИА Новости, 25.08.2025
16:28 25.08.2025 (обновлено: 18:33 25.08.2025)
В Совфеде ответили на вопрос о кандидатах на пост генпрокурора
В Совфеде ответили на вопрос о кандидатах на пост генпрокурора - РИА Новости, 25.08.2025
В Совфеде ответили на вопрос о кандидатах на пост генпрокурора
Вопрос о кандидатурах на пост генпрокурора будет подниматься после возможного назначения Игоря Краснова на пост главы Верховного суда РФ, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вопрос о кандидатурах на пост генпрокурора будет подниматься после возможного назначения Игоря Краснова на пост главы Верховного суда РФ, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко. Ранее генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда РФ, сообщал глава Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) Николай Тимошин. "С кандидатом на пост генерального прокурора будет вопрос подниматься в том случае, если будет решен (вопрос - ред.) о том, что заявление о рассмотрении кандидатуры Краснова на пост председателя Верховного суда будет (удовлетворено - ред.), …если и когда он будет назначен председателем Верховного суда. До этого нет необходимости", - сказал Тимченко.
россия
политика, россия, игорь краснов, вячеслав тимченко, совет федерации рф
Политика, Россия, Игорь Краснов, Вячеслав Тимченко, Совет Федерации РФ
В Совфеде ответили на вопрос о кандидатах на пост генпрокурора

Тинченко: кандидатов в генпрокуроры обсудят при назначении Краснова главой ВС

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФойе Совета Федерации РФ
Фойе Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Фойе Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вопрос о кандидатурах на пост генпрокурора будет подниматься после возможного назначения Игоря Краснова на пост главы Верховного суда РФ, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
Ранее генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда РФ, сообщал глава Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) Николай Тимошин.
"С кандидатом на пост генерального прокурора будет вопрос подниматься в том случае, если будет решен (вопрос - ред.) о том, что заявление о рассмотрении кандидатуры Краснова на пост председателя Верховного суда будет (удовлетворено - ред.), …если и когда он будет назначен председателем Верховного суда. До этого нет необходимости", - сказал Тимченко.
Генеральный прокурор Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Краснов подал заявление на пост главы Верховного суда
Политика Россия Игорь Краснов Вячеслав Тимченко Совет Федерации РФ
 
 
