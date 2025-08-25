https://ria.ru/20250825/solntse-2037540272.html
На Солнце зафиксировали десять вспышек за день
На Солнце зафиксировали десять вспышек за день - РИА Новости, 25.08.2025
На Солнце зафиксировали десять вспышек за день
Рост активности на Солнце продолжается, за неполные сутки уже зафиксировано десять вспышек, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T19:39:00+03:00
2025-08-25T19:39:00+03:00
2025-08-25T19:39:00+03:00
наука
москва
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35411/68/354116895_0:149:648:514_1920x0_80_0_0_64aaca8eab01d3cab72f0963d8b7f388.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Рост активности на Солнце продолжается, за неполные сутки уже зафиксировано десять вспышек, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "На Солнце продолжается рост активности. За неполные сутки зарегистрировано уже десять солнечных вспышек, в том числе три события сильного уровня M. Последняя вспышка М-класса произошла... в 18:18 по Москве: на восточном краю Солнца, всё в той же скрытой за горизонтом группе пятен, зарегистрирован взрыв уровня M1.3", - говорится в сообщении. Ученые добавили, что на данный момент воздействие солнечной активности на Землю практически исключено. Решающими в этом плане станут ближайшие пару дней, отметили ученые.
https://ria.ru/20250825/risk-2037424615.html
москва
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35411/68/354116895_0:88:648:574_1920x0_80_0_0_b2fba4bd5c106b5930028ad71595b798.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Наука, Москва, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
На Солнце зафиксировали десять вспышек за день
На Солнце зафиксировали десять вспышек за неполные сутки