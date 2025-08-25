https://ria.ru/20250825/solntse-2037540272.html

На Солнце зафиксировали десять вспышек за день

На Солнце зафиксировали десять вспышек за день - РИА Новости, 25.08.2025

На Солнце зафиксировали десять вспышек за день

Рост активности на Солнце продолжается, за неполные сутки уже зафиксировано десять вспышек, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических...

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Рост активности на Солнце продолжается, за неполные сутки уже зафиксировано десять вспышек, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "На Солнце продолжается рост активности. За неполные сутки зарегистрировано уже десять солнечных вспышек, в том числе три события сильного уровня M. Последняя вспышка М-класса произошла... в 18:18 по Москве: на восточном краю Солнца, всё в той же скрытой за горизонтом группе пятен, зарегистрирован взрыв уровня M1.3", - говорится в сообщении. Ученые добавили, что на данный момент воздействие солнечной активности на Землю практически исключено. Решающими в этом плане станут ближайшие пару дней, отметили ученые.

