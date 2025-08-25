Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область
ВСУ атаковали Белгородскую область более 130 раз за сутки, 5 человек пострадали
БЕЛГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 130 раз, пять мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 45 населенных пунктов в 9 районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 57 снарядов и зафиксированы атаки 77 беспилотников, из них 30 дронов были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 10 частных домовладениях, коммерческом и социальном объектах, сельхозпредприятии, объекте связи, храме, магазине, автобусе, сельхозтехнике, объекте водоснабжения и 20 транспортных средствах.
"В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, посёлок Уразово, сёла Борки, Казинка, Карабаново, Орехово, Солоти, Тулянка и Яблоново подверглись атакам 19 беспилотников, 8 из которых подавлены и сбиты. В городе Валуйки в результате атаки дрона на коммерческий объект пострадали два человека... Ещё один мирный житель ранен в селе Солоти вследствие атаки дрона на автобус предприятия", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе совершены атаки 8 БПЛА, в Борисовском районе совершены атаки 6 беспилотников, пострадал водитель автомобиля. По данным главы области, над Вейделевским районом сбит беспилотник, в Грайворонском округе выпущено 17 боеприпасов и нанесены удары 11 дронами. В Краснояружском районе выпущено 40 боеприпасов и совершены атаки 15 БПЛА, город Новый Оскол подвергся атаке одного беспилотника, также в Ракитянском районе село Солдатское атаковано 2 дронами, уточнил губернатор.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Муром, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка, Стариково, хуторам Балки и Бондаренков совершены атаки 14 беспилотников, 10 из которых сбиты и подавлены. В районе хутора Балки в результате удара дрона по работающей в поле сельхозтехнике ранен мирный житель", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
