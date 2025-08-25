Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 25.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:30 25.08.2025
Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область
Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 25.08.2025
Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 130 раз, пять мирных жителей... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T09:30:00+03:00
2025-08-25T09:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
валуйки
украина
вячеслав гладков
происшествия
БЕЛГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 130 раз, пять мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 45 населенных пунктов в 9 районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 57 снарядов и зафиксированы атаки 77 беспилотников, из них 30 дронов были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 10 частных домовладениях, коммерческом и социальном объектах, сельхозпредприятии, объекте связи, храме, магазине, автобусе, сельхозтехнике, объекте водоснабжения и 20 транспортных средствах. "В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, посёлок Уразово, сёла Борки, Казинка, Карабаново, Орехово, Солоти, Тулянка и Яблоново подверглись атакам 19 беспилотников, 8 из которых подавлены и сбиты. В городе Валуйки в результате атаки дрона на коммерческий объект пострадали два человека... Ещё один мирный житель ранен в селе Солоти вследствие атаки дрона на автобус предприятия", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе совершены атаки 8 БПЛА, в Борисовском районе совершены атаки 6 беспилотников, пострадал водитель автомобиля. По данным главы области, над Вейделевским районом сбит беспилотник, в Грайворонском округе выпущено 17 боеприпасов и нанесены удары 11 дронами. В Краснояружском районе выпущено 40 боеприпасов и совершены атаки 15 БПЛА, город Новый Оскол подвергся атаке одного беспилотника, также в Ракитянском районе село Солдатское атаковано 2 дронами, уточнил губернатор. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Муром, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка, Стариково, хуторам Балки и Бондаренков совершены атаки 14 беспилотников, 10 из которых сбиты и подавлены. В районе хутора Балки в результате удара дрона по работающей в поле сельхозтехнике ранен мирный житель", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
белгородская область
валуйки
украина
белгородская область, валуйки, украина, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Валуйки, Украина, Вячеслав Гладков, Происшествия
Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область

ВСУ атаковали Белгородскую область более 130 раз за сутки, 5 человек пострадали

Фрагмент боеприпаса
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 130 раз, пять мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 45 населенных пунктов в 9 районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 57 снарядов и зафиксированы атаки 77 беспилотников, из них 30 дронов были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 10 частных домовладениях, коммерческом и социальном объектах, сельхозпредприятии, объекте связи, храме, магазине, автобусе, сельхозтехнике, объекте водоснабжения и 20 транспортных средствах.
"В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, посёлок Уразово, сёла Борки, Казинка, Карабаново, Орехово, Солоти, Тулянка и Яблоново подверглись атакам 19 беспилотников, 8 из которых подавлены и сбиты. В городе Валуйки в результате атаки дрона на коммерческий объект пострадали два человека... Ещё один мирный житель ранен в селе Солоти вследствие атаки дрона на автобус предприятия", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе совершены атаки 8 БПЛА, в Борисовском районе совершены атаки 6 беспилотников, пострадал водитель автомобиля. По данным главы области, над Вейделевским районом сбит беспилотник, в Грайворонском округе выпущено 17 боеприпасов и нанесены удары 11 дронами. В Краснояружском районе выпущено 40 боеприпасов и совершены атаки 15 БПЛА, город Новый Оскол подвергся атаке одного беспилотника, также в Ракитянском районе село Солдатское атаковано 2 дронами, уточнил губернатор.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Муром, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка, Стариково, хуторам Балки и Бондаренков совершены атаки 14 беспилотников, 10 из которых сбиты и подавлены. В районе хутора Балки в результате удара дрона по работающей в поле сельхозтехнике ранен мирный житель", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Владимир Зеленский
В Госдуме обвинили Зеленского в сокрытии реальных потерь ВСУ
21 августа, 09:30
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
