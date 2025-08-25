Рейтинг@Mail.ru
РЖД открыли движение по новым путям в Хабаровском крае и Амурской области - РИА Новости, 25.08.2025
11:53 25.08.2025 (обновлено: 11:55 25.08.2025)
РЖД открыли движение по новым путям в Хабаровском крае и Амурской области
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. РЖД открыли движение по новым путям, в том числе на перегоне Чебангда – Буреинск в Хабаровском крае и на перегоне Беленькая – Заболотное в Амурской области, сообщила компания. "В Хабаровском крае после переключения на цифровую систему управления открыто движение по новым путям на перегоне Чебангда – Буреинск участка Февральск – Новый Ургал", - говорится в сообщении РЖД. Строители уложили 18,9 километра нового пути и более 180 километров различных линий коммуникаций и электрических сетей. Новый участок проходит вдоль русла реки Бурея. Для защиты путей от паводков обустроены водоотводные кюветы и канавы, реконструировано восемь водопропускных труб, возведено семь мостов. После завершения работ биоресурсы прилегающих к железной дороге рек будут пополнены молодью кеты, осетра и калуги. "В Амурской области движение открыто по новым вторым путям на перегоне Беленькая – Заболотное участка Тында – Штурм, соединяющего БАМ и Транссиб. В ходе работ разъезд Ефремов был переустроен в двухпутную вставку. Здесь уложили около 4 километров нового пути и более 100 километров линий коммуникаций и электрических сетей", - сообщают РЖД. Участок находится в зоне вечной мерзлоты, и чтобы предотвратить ее таяние и просадку пути, откосы земляного полотна покрыты охлаждающей скальной наброской объемом более 18 тысяч кубометров. "Развитие инфраструктуры повысит провозную способность линии и поможет нарастить грузовые перевозки в сообщении с Дальним Востоком", - поясняют РЖД.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтенд ОАО РЖД
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Стенд ОАО РЖД. Архивное фото
