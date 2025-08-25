https://ria.ru/20250825/risk-2037424615.html
Риск самых мощных вспышек на Солнце приблизился к максимуму с середины лета
2025-08-25T12:52:00+03:00
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Риск самых мощных вспышек X-класса поднялся до максимума с середины лета, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Вспышки X-класса — это самые мощные вспышки, которые характерны огромным выделением энергии и излучения. Они могут вызвать сильные геомагнитные бури на Земле, повредить спутники и системы связи, а также повысить радиационный фон в космосе. "Взрывы идут из-за края солнечного диска, где, судя по всему, расположена пока частично скрытая крупная группа солнечных пятен. Риски X-вспышек выставлены на наивысшие значения с середины лета", — говорится в сообщении.
