Риск самых мощных вспышек на Солнце приблизился к максимуму с середины лета

Наука
 
12:52 25.08.2025 (обновлено: 15:06 25.08.2025)
наука
земля
российская академия наук
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Риск самых мощных вспышек X-класса поднялся до максимума с середины лета, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Вспышки X-класса — это самые мощные вспышки, которые характерны огромным выделением энергии и излучения. Они могут вызвать сильные геомагнитные бури на Земле, повредить спутники и системы связи, а также повысить радиационный фон в космосе.​ "Взрывы идут из-за края солнечного диска, где, судя по всему, расположена пока частично скрытая крупная группа солнечных пятен. Риски X-вспышек выставлены на наивысшие значения с середины лета", — говорится в сообщении.
земля
земля, российская академия наук
Наука, Земля, Российская академия наук
© AP PhotoВспышка на солнце
© AP Photo
Вспышка на солнце. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Риск самых мощных вспышек X-класса поднялся до максимума с середины лета, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Вспышки X-класса — это самые мощные вспышки, которые характерны огромным выделением энергии и излучения. Они могут вызвать сильные геомагнитные бури на Земле, повредить спутники и системы связи, а также повысить радиационный фон в космосе.​
"Взрывы идут из-за края солнечного диска, где, судя по всему, расположена пока частично скрытая крупная группа солнечных пятен. Риски X-вспышек выставлены на наивысшие значения с середины лета", — говорится в сообщении.
НаукаЗемляРоссийская академия наук
 
 
