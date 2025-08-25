https://ria.ru/20250825/rada-2037462818.html

В Раде заявили о демографическом кризисе на Украине

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Украина проваливается в демографическую бездну, в скором времени некому будет воевать, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. "После этой войны Украина десятилетиями будет оправляться от демографического кризиса. Если вообще когда-либо сможет оправиться. При этом уже сейчас удержание линии фронта происходит исключительно потому, что ЛБС (линия боевого столкновения) насыщена беспилотниками.... "Противоядие" против них (БПЛА - ред.) рано или поздно будет найдено, что минимизирует их применение против техники, и снова создаст основу для крупных десантных операций. Когда это случится, то Украине уже некем будет воевать от слова совсем", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, если Украина не обеспечит прочную основу для мира сейчас, то из-за численного преимущества России и огромных потерь ВСУ это приведет к поражению украинской армии. "Поэтому если сейчас не будут заложены крепчайшие основы для мира, то на следующем этапе войны русские дойдут и до Киева, и до Львова", - резюмировал парламентарий. Агентство УНИАН со ссылкой на министерство социальной политики Украины в начале июля сообщало, что численность трудоспособного населения на Украине по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%. По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодёжь уехала, а пожилые люди в основном остались. В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. Как сообщал в декабре прошлого года экс-лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, электронная перепись населения от кабмина зафиксировала на 1 декабря 2019 года численность населения Украины (без учета неподконтрольных Киеву до 24 февраля 2022 года территорий) в 37,3 миллиона человек. При этом, утверждал он, на октябрь 2024 года общая численность населения Украины за вычетом 6,1 миллиона жителей неподконтрольных Киеву после 24 февраля 2022 года территорий, 6,8 миллиона украинских беженцев, зафиксированных ООН по всему миру, 4,25 миллиона украинцев, выехавших в Россию, а также 1,4 миллиона естественной убыли населения, составляет 18,7 миллиона человек. Как отметила в конце декабря в интервью испанской газете Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. Минюст Украины в конце января сообщал, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза.

